Grüngutsammelstelle in Starnberg öffnet vorzeitig

Wer im Garten die Hecke schneiden möchte, sollte damit noch bis Ende des Monats warten. Ein Heckenschnitt ist nämlich von März bis September verboten. © Imago

Starnberg - Das frühlingshafte Wetter führt dazu, dass die Grüngutsammelstelle in Starnberg-Hanfeld in diesem Jahr frühzeitig öffnet.

Die frühlingshaften Temperaturen und das schöne Wetter in den letzten Tagen führen dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis schon in die neue Gartensaison starten. Vor diesem Hintergrund hat das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg, Awista Starnberg KU, eine gute Nachricht für alle Gartenfreunde in Starnberg und der näheren Umgebung: Die Grüngutsammelstelle im Ortsteil Hanfeld, direkt neben dem bestehenden Betriebshof der Stadt Starnberg, öffnet frühzeitig bereits am Samstag, 5. März.

Grüngutsammelstelle ab sofort an fünf Tagen geöffnet

Die Anlage ist über den Kreisverkehr Hanfeld und die bestehende Ausfahrt für den Betriebshof Starnberg (Hanfelder Straße 100) sehr einfach zu erreichen. Die Anlage ist ab sofort bis einschließlich November geöffnet. Geöffnet ist von März bis November von Dienstag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr (von April bis Oktober von 14 bis 18 Uhr) sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr.

Die Anlage ist mit drei Großraumcontainern zur Befüllung von Gartenabfällen und Grüngut ausgestattet. Die Verkehrsführung (Einbahnstraßenregelung) ist kundenfreundlich ausgerichtet, wobei insbesondere keine Wendemanöver der Anlieferer notwendig sind und der Verkehr störungsfrei fließen kann.

Ein Kubikmeter Grüngut pro Öffnungstag kostenfrei

Die Annahmemenge von Grüngut ist auf ein Kubikmeter pro Öffnungstag und Kunden beschränkt. Größere Mengen können wie gewohnt über die Awista-Kompostieranlage in Hadorf gegen eine Gebühr von 5,10 Euro pro 100 Kilo entsorgt werden. Unter 100 Kilo wird eine Pauschale von fünf Euro in Rechnung gestellt.

Die Öffnungszeiten aller Wertstoffhöfe und Anlagen finden Sie unter https://www.awista-starnberg.de/entsorgungseinrichtungen/

Bei Fragen zur Abfallentsorgung steht die Service-Zentrale unter Telefon 08151/2726-0 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.