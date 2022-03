Grüngutsammelstellen in Gilching und Krailling öffnen wieder ihre Tore

Die Gartensaison im Landkreis Starnberg ist gestartet und mit ihr haben auch die Grüngutstellen in Gilching und Krailling wieder geöffnet. © Christin Klose/dpa-tmn

Landkreis - Das Kommunalunternehmen AWISTA-Starnberg öffnet angesichts des frühlingshaften Wetters und den damit verbundenen wärmeren Temperaturen vorzeitig die Grüngutsammelstellen im Landkreis. Damit reagiert das Abfallentsorgungsunternehmen auf die beginnende Gartensaison und die dadurch vermehrte Abgabe von Gartenschnitt und Grüngutabfällen.

Die Grüngutsammelstelle Gilching (Herbststraße) öffnet frühzeitig bereits ab Samstag, 19.03.2022 mit ihren Regelöffnungszeiten (Mi. 16 - 19 Uhr, Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 11 - 15 Uhr; sowie im Oktober und November: Mi. 16 - 18 Uhr, Fr. 13 - 17 Uhr, Sa. 9 - 15 Uhr).



Die Grüngutsammelstelle in Krailling (Pentenrieder Straße 54) hat ebenfalls ab Samstag, 19.03.2022 zu den gewohnten Zeiten (jeweils am Samstag von 9 – 15 Uhr) geöffnet.



Auf den beiden Anlagen wird ausschließlich Grüngut angenommen und die Anliefermenge ist bekanntermaßen auf 1 m³ pro Öffnungstag und Anlieferer beschränkt. Größere Mengen können wie gewohnt über die AWISTA-Kompostieranlage in Hadorf gegen eine geringe Gebühr (5,10 Euro pro 100 kg) entsorgt werden. Unter 100 kg wird eine Pauschale von 5 Euro in Rechnung gestellt.

Kreisbote