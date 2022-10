Zeitkapsel in Grundstein des neuen Kinderhauses am Fendlbach in Herrsching eingelassen

Von: Alma Bucher

Rein mit der Zeitkapsel! Architekt Achim Füllemann (li.) und Bürgermeister Christian Schiller haben zusammen mit einigen Kindern des Kindergartens Kunterbunt die Zeitkapsel in die Bodenplatten eingelassen. © Photographer: Andrea Jaksch

Herrsching – Juhuuuu, nun startet der Bau des neuen Kinderhauses am Fendlbach - die Grundsteinlegung fand am Donnerstag statt, bei der Bürgermeister Christian Schiller und Architekt Achim Füllemann zusammen mit den Kindern vom Kindergarten Kunterbunt die Zeitkapsel in die Bodenplatte einbetoniert haben.

„Heute ist ein guter Tag für die Gemeinde Herrsching, für unsere Kinder und Eltern. Heute legen wir die Zeitkapsel in den „Grundstein“ für ein weiteres Kinderhaus in unserer Gemeinde und ich darf Sie ganz herzlich hier auf dem Baugelände begrüßen“, sagte Schiller.

Wichtiges Projekt für die Gemeinde

Das Baugrundstück hat eine Größe von 5.545 Quadratmetern hatte die Gemeinde Herrsching bereits 2013 im Rahmen der Überplanung des Gesamtareals für eine familiengerechte Wohnbebauung mit Kindertagesstätte erworben. „Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Projekt jetzt realisieren und damit das Betreuungsangebot in unserer Gemeinde spürbar erweitern können“, so der Bürgermeister. Die Trägerschaft des neuen Kinderhauses am Fendlbach wird der Kindergarten Kunterbunt übernehmen.

640 Betreuungsplätze im Gemeindegebiet Herrsching

In dem zweigeschossigen Gebäude, welches in Holzbauweise gebaut wurde, mit einer Grundfläche von 865 Quadratmetern, werden 24 Krippen-, 75 Kindergarten- und 50 Hortplätze geschaffen. Das Haus bekommt eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe und wird gut gedämmt sein, erklärte Architekt Achim Füllemann. „Das Ziel der Gemeinde hat sich mit dem Ziel von unserem Büro gedeckt - nämlich ökologisches Bauen.“ Insgesamt stehen nach Fertigstellung des Kinderhauses rund 640 Betreuungsplätze im Gemeindegebiet Herrsching zur Verfügung.

Euromünzen, Fingerabrücke und Entwurfsbericht

Die Zeitkapsel, die in den Grundstein gelegt wurde, beinhaltet wie es der Brauch will, Dinge die von heute, hier und jetzt sind. Die Kapsel hat einen Jahresbericht der Gemeinde Herrsching, ein Foto vom unbebauten Grundstück, eine Zeitung von heute, Euromünzen, den Entwurfsbericht und Ausschnitt aus dem Detailplan vom Architekten und der Kindergarten legte ein Plakat mit Foto vom jetzigem Haus und den Fingerabdrücken aller Kinder sowie eine Kurzchronik „Zeitstrahl“ von 1970 – 2022 hinein.

Die Baukosten sind mit rund 8,9 Millionen Euro geplant und die Gemeinde rechnet mit einer Fertigstellung bis Ende 2023.