Gruselspaß, Lagerfeuer und digitale Innovationen für die Jugend in Starnberg

Spannende Aktionen plant der Jugendtreff Nepomuk in Starnberg in den Herbstferien und darüber hinaus. An Halloween ist Gruselspaß angesagt. (Symbolfoto) © Silvia Marks/dpa-tmn

Starnberg - Beim Herbstprogramm der Stadt Starnberg im Jugendtreff Starnberg ist für jede und jeden etwas dabei: Gruselspaß an Halloween, Herbstsause mit Eintopf und Lagerfeuer, gemeinsames Kochen und ein Ausflug in die digitale Zukunft.

Das Team vom Jugendtreff Nepomuk hat sich ein sehr vielseitiges und umfangreiches Programm für den Rest des Jahres überlegt. Es sind vor allem im offenen Betrieb viele Aktionen geplant. Interessierte Kinder und Jugendliche können spontan daran teilnehmen.

Mittwochs finden im Herbst gemeinsame Kochaktionen statt. Am Freitag, 28. Oktober dürfen sich die Jugendlichen so richtig gruseln im Jugendtreff Nepomuk. Am Freitag, 4. November, ist eine Herbstsause mit Eintopf und Lagerfeuer geplant. Einen Ausflug ins BayernLab in Starnberg, ein modernes IT-Labor mit digitalen Innovationen zum Anfassen und Ausprobieren, unternehmen Interessierte am Freitag, 11. November.

Einfach vorbeischauen und den Jugendtreff kennenlernen

Zudem ist der Jugendtreff im November und Dezember an folgenden Samstagen von 14 bis 20 Uhr geöffnet: 12. und 26. November sowie 10. Dezember. Natürlich können alle Interessierten auch wie gewohnt zu den Öffnungszeiten in den Jugendtreff Nepomuk kommen und das Team sowie das Haus kennen lernen, Fragen zu den Angeboten stellen oder eigene Ideen mitbringen.

Alle weiteren Angebote und Termine sowie die aktuellen Öffnungszeiten sind unter www.nepomuk-starnberg.de oder auf Social Media zu finden. (kb)