Gurt-Muffel sperrt sich in Starnberg in Fahrzeug ein

Starnberg - Unkooperativ zeigte sich ein 59-jähriger Autofahrer, der nicht angeschnallt war. Bei einer Polizeikontrolle heute morgen in Starnberg zeigte er seine Personalien nicht und sperrte sich im Fahrzeug ein.

Eine Streife der Polizeiinspektion Starnberg hielt heute, 25. März, gegen 8.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen Ford Nugget zur Kontrolle an, weil der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Mann, ein 59-jähriger Kölner, weigerte sich, Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen und wollte auch seine Personalien nicht angeben, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Zudem sperrte er sich im Fahrzeug ein.

Autofahrer muss sich von Freundin abholen lassen

Nach viel gutem Zureden gab er schließlich seinen Namen und die Anschrift an. Bei weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass er eine Führerscheinbeschränkung auf Automatikfahrzeuge hat – der Ford war jedoch mit Schaltgetriebe ausgestattet. Nachdem er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde und ihm die Beamten erklärten, dass er den Ford nicht weiterfahren darf, ließ er sich von einer Freundin abholen.

Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zu hoher Geschwindigkeit

Um eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt er dennoch nicht herum. Bei der weiteren Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass er im Dezember auf der Autobahn geblitzt wurde. Auch für diese Fahrt kommt eine Strafanzeige auf ihn zu.