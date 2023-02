Gymnasiasten präsentierten im Landratsamt Ergebnisse ihrer Projekte

Von: Alma Bucher

Sofia Herbst sprach in ihrer Präsentation über die Freiwillige Feuerwehr. © Alma Bucher

Starnberg - Die 9. Klassen des Starnberger Gymnasiums hatten am Freitag einen Studientag mit dem Thema „... weil wir die Zukunft sind“ und 100 Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit den verschiedensten Themen.

ach zwei Jahren pandemiebedingter Pause veranstaltete das Gymnasium Starnberg wieder einen Studientag der 9. Jahrgangsstufe als Form des Projektunterrichts. Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen bereiten in den Unterrichtsstunden zuvor in verschiedenen Fächern individuelle Themen vor und zeigen sie entweder als Präsentation, Redevortrag, Videoclip, Rollenspiel oder auch anders. Der Studientag ist nicht nur eine besondere Form der Zukunftswerkstatt, er vermittelt den Jugendlichen auch selbstwirksames Lernen und gibt Motivation für eigenständige Projekte. Im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Starnberg nahmen in der Früh um 100 Schülerinnen und Schüler Platz, um den verschiedensten Beiträgen zuzuhören.



„Wir müssen uns dafür einsetzen, damit es die Freiwillige Feuerwehr auch in zehn Jahren noch gibt“

Unter anderem der Präsentation von Sofia Herbst. Sie und ihre beiden Mitschülerinnen Andrea und Letizia sprachen über die Freiwillige Feuerwehr. Denn die „ist ein Luxus, den wir haben“, sagte Herbst. Sie machte auf die Probleme aufmerksam, die kommen werden, sollte es dieses Ehrenamt nicht mehr geben. „Wir müssen uns dafür einsetzen, damit es die Freiwillige Feuerwehr auch in zehn Jahren noch gibt, weil wir die Zukunft sind“, sagte die 14-Jährige. Sie ist selbst beim Bayerischen Roten Kreuz aktiv und weiß, wie schwer es ist, jemanden für ein Ehrenamt zu überzeugen. „Aus diesem Grund fand ich dieses Thema sehr wichtig und passend zu unserer Aufgabe“, so die engagierte Starnbergerin.



Unter anderem gab es auch eine Powerpoint Präsentation über sie Mafia, bedrohte Tiere, Möglichkeiten der Gentechnik und auf englisch den Vortrag „hidden secrets of social media“.