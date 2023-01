Gymnasium Starnberg zeigt Bilder der Macht

Was die Schülerinnen und Schüler des W-Seminars Kunst beschäftigt

Starnberg – Zwei Jahre lang arbeiten 14 Schüler des W-Seminars Kunst des Gymnasiums Starnberg an ihren Werken. Nun feiern die jungen Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit den Gästen ihre Vernissage im Foyer der Schule.

„Man merkt ganz klar, was die Schüler momentan beschäftigt und interessiert“, erklärt Kunstlehrerin und Seminarleiterin Elisabeth Güllich, die dieses wissenschaftspropädeutische Seminar schon seit fünf Jahren betreut. „In ihren Werken thematisieren sie unsere alltäglichen Probleme sowie sozialpolitische Aspekte“, so Güllich weiter. Von Bildern über Liebe oder aktuellen Umweltproblematiken bis hin zu Kritiken an der Fußball-WM in Katar wurde ein breites Spektrum von Themen künstlerisch dargestellt und ein nachdenklicher Blick auf unsere Zeit geworfen.

Bilder über Flucht, Drogen und Klimawandel im Gymnasium Starnberg

„Es ist ein schönes Erlebnis, heute zusammen zu feiern […] und die Kunstwerke zu bewundern“, freut sich die Seminarleiterin über die Vernissage. Nachdem diese die letzten zwei Jahre pandemiebedingt online – also nur auf der Webseite des Gymnasiums – stattfinden musste, ist es nun umso schöner, dieses Event wieder persönlich durchführen zu können, freut sich Güllich. „Das ist ein ganz besonderes, persönliches Erlebnis für die Schüler. Diese Erinnerung nehmen sie auch mit nach Hause“, verdeutlicht die Kunstlehrerin.

Die Schüler konnten ihre Ideen frei wählen und wurden von der Seminarleiterin nur in der Umsetzung unterstützt. „Von der Idee hin bis zu dem fertigen Kunstwerk ist es ein langer Weg“, so Güllich. Das W-Seminar geht über zwei Schuljahre und hat neben dem künstlerischen auch einen schriftlichen Teil, bei dem die Schüler eine Seminararbeit über kunstgeschichtliche Themen verfassen müssen.

Holzschnitt, Ölmalerei, beleuchtete Plastik

„Kunst ist immer eine Art der Kommunikation, nur manchmal ist das Vokabular nicht so klar“, sagt Güllich. Genau deshalb waren die jungen Künstler den Abend über für die Besucher da und konnten ihre Kunstwerke sowie die Prozesse und Ideen dahinter selbst beschreiben und erklären. Zu bestaunen gab es unter anderem einen mehrfarbigen Holzschnitt, der zeigt wie unser Planet durch Umweltverschmutzung und Klimawandel im Meer versinkt, eine Ölmalerei auf vier Leinwänden, die den Starnberger See im Wandel zeigt und ein Doppelbild, welches je nach Standpunkt ein Bild der Flucht oder der Jagd zeigt. Ein anderes, sehr aufwendiges Kunstwerk mit beleuchtetem Plastik symbolisiert den freien Geist des Menschen, der durch Drogenprobleme in einem Käfig gehalten wird. Die Kunstwerke des W-Seminars „Bilder der Macht – die Macht der Bilder“ bleiben vorerst noch im Foyer des Gymnasium Starnberg ausgestellt.