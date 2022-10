Haben Sie heute schon vergessen?

Interessanter Abend: (v.l.) Michael Wolfschlag (Moderator, Seniorenbeirat), Pajam Rais Parsi (Referent, Demenzfachmann) und Bürgermeister Manfred Walter. © privat

Gilching – Nein, vergessen wird man diesen Abend in Gilching ganz bestimmt nicht. Auch weil das Motto der Veranstaltung eines der bekanntesten Symptome der Demenz hervorhebt, wurde die Neugier der zahlreich erschienen Interessierten geweckt.

Pajam Rais Parsi aus Landsberg am Lech, ein Fachmann auf dem Gebiet der Demenz und ein hervorragender Redner, gestaltete den Abend im Veranstaltungssaal des Gilchinger Rathauses auf anschauliche und humorvolle Weise zu einem persönlichen Erlebnis für seine Zuhörer. Betroffenheit und Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz standen im Mittelpunkt und weckten Verständnis, Mut und Offenheit für die Begegnung mit Menschen mit Demenz. Rais Parsi verstand es, mit seiner wundervoll einfachen Rhetorik, die „Lebensrucksack-Reißverschluss-Erkrankung“ anschaulich und nachhaltig zu präsentieren. „Wenn es mir gelingt, mich in den Menschen mit Demenz hineinzudenken und zu verstehen, was er gerade will, ist schon ein entscheidender Schritt getan.“ Menschen mit Demenz wollen – im positiven Sinn – wichtig sein und dass man ihnen entsprechend begegnet.