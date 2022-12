»Haben über unsere Verhältnisse gelebt«

Von: Oliver Puls

Der Landkreis Starnberg beschließt den Etat für das kommende Jahr © panthermedia/Andrei Barmashov

Landkreis Starnberg knapp 90 Millionen Euro Schulden angehäuft haben. Vorausgesetzt, er schöpft den Kreditumfang, der am Montag so verabschiedet wurde, zur Gänze aus. Das seit Wochen in den Ausschüssen diskutierte Zahlenwerk von Kämmerer Stefan Pilgram passierte am Montag mit 40:19 Stimmen den Kreistag. So viele Gegenstimmen gab es schon lange nicht mehr.

In den 2000er Jahren baute Landkreis die damals 44 Millionen Euro Schulden kontinuierlich ab – bis am Ende die schwarze Null stand. Doch diese Zeiten sind vorbei, darauf schwörten Landrat Stefan Frey und Kreiskämmerer Stefan Pilgram die Kreis-Gremien in den vergangenen Monaten ein. Das Haushaltsvolumen für 2023 wächst auf 265 Millionen Euro, die Steigerung im Verwaltungshaushalt macht 16 Millionen aus, dieser schließt mit 202,69 Millionen Euro. Und der Vermögenshaushalt steigt um 19,8 Millionen Euro auf 63,2 Millionen Euro. Ein Grund sind die teilweise horrenden Steigerungen bei den Pflichtaufgaben, etwa durch die hohen Energiekosten, aber auch durch die bereits beschlossenen und begonnenen Investitionen wie das Gymnasium in Herrsching.

Sparen, sparen, sparen heißt die Devise

„Die fetten Jahre sind vorbei“, titelte denn auch CSU-Fraktionssprecher Harald Schwab seine Haushaltsrede. Die Steuerkraft sei um 1,5 Millionen Euro bereits zurückgegangen, „wir sind jetzt in der Krise angekommen“. Viele Ideen müssten hinten angestellt werden, die Pflichtaufgaben würden einen Großteil aufsaugen. Das sieht auch Martina Neubauer (Grüne) nicht anders, bewertet die Ausgabenpolitik aber komplett anders. Dass man eine Kinderschutzstelle auf den St.Nimmerleinstag verschiebe, sei „sehr traurig“. Positiv die Klima- und Energieagentur im Landkreisverbund. Das alleine reichte den Grünen nicht, um dem Haushalt zustimmen zu können. Sie monierten das Prozedere der Beschlussfindung im Vorfeld, dass Jugend, Soziales und Kultur um ein Vielfaches hintenangestellt und dass man das Klimaziel 2035 mit den aktuellen Anstrengungen nicht erreichen werde. „Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt“, fasste Albert Luppart für die Freien Wähler zusammen. Stets habe man gewarnt, dass auch wieder andere Zeiten kämen. „Dann hieß es, die Pessimisten mögen doch ruhig sein“. Auch Tim Weidner (SPD) und Wilhelm Boneberger (FDP) mahnten zur Sparsamkeit, lediglich die begonnen Projekte wie das Gymnasium Herrsching möge man vorantreiben, sonst sei bei einer Kreisumlage von 53,55 Prozent Zurückhaltung angezeigt. Während die FDP und Boneberger den wachsenden Personalbedarf in der Kreisbehörde kritisch begleiten, kündigt Weidner und seine SPD-Fraktion schon einmal eine - ebenfalls - kritische Betrachtung der Defizit-Übernahme bei den Starnberger Kliniken an. Und Caroline Krug (ÖDP) hofft, dass die Solidarität mit den Menschen, die Hilfe benötigen - vor allem den vielen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine -, nicht abreißen möge.

Auch der Grüne-Langzeitkreisrat Peter Unger machte Einsparmöglichkeiten aus: 1,5 Millionen Euro bei der gwt, genauer bei der Tourismusförderung. „Wir brauchen keine Tourismusförderung, die kommen auch von alleine“, betonte Unger.

Nicht alles schlechtreden

In einer sehr emotionalen Rede verteidigte Landrat Stefan Frey den Haushalt, den man nach zähem Ringen gemeinsam auf den Weg gebracht habe. „Das ist ein vernünftiges Paket, freilich ohne Hurra-Sprünge“, so Frey. Ohnehin abwegig in der „schwierigsten Zeit, die Landkreis jemals erlebt hat“. Der Haushalt spiegle aber auch das Erreichte wider – die 26 Regionalbuslinien, die Energie- und Klimaagentur, die Unterbringung von 2.000 Geflüchteten aus der Ukraine, das Gymnasium Herrsching. „Wir sollten nicht andauernd alles schlecht reden, sondern nach vorne schauen“, schwor Landrat Frey die Runde ein. Neben der kompletten Fraktion der Grünen lehnte ebenfalls die fraktionslose Christine Nimbach aus Tutzing und Ingo Hahn (AfD) aus Stockdorf den Etat für 2023 ab.