Halbseitige Straßensperrung in Tutzing wegen Kanalbauarbeiten

In der Hauptstraße in Tutzing werden Kanalbauarbeiten durchgeführt. Sie dauern bis 3. März an. (Symbolbild) © Future Image / IMAGO

Tutzing - Seit Montag ist der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Oskar-Schüler-Straße in Tutzing halbseitig gesperrt. Es werden Kanalbauarbeiten durchgeführt. Sie dauern voraussichtlich bis Ende nächster Woche an und finden überwiegend tagsüber statt.

Der Abwasserverband Starnberger See hat aufgrund einer Kanalbaumaßnahme in der Hauptstraße in Tutzing zwischen der Einmündung Barbaraweg und Oskar-Schüler-Straße eine halbseitige Straßensperrung für den Durchgangsverkehr eingerichtet.

Die Ampelschaltung in Tutzing wird geändert und es gibt eine Umleitung für Anlieger

Die Arbeiten finden bis einschließlich Freitag, 3. März, überwiegend tagsüber statt. Während der halbseitigen Straßensperrung erfolgt die Verkehrsregelung per abgeänderter Ampelschaltung. Die Ein- und Ausfahrt Barbaraweg wird nicht möglich sein. Eine Umleitung für die Anlieger wird eingerichtet und entsprechend beschildert. (kb)