Handball: Gilchinger Herren auf dem Weg zum Klassenerhalt - Weßlinger Damen vorzeitig gerettet

Janine Schmidt (gelbes Trikot) steuerte vier Treffer zum Weßlinger Sieg in Weilheim bei. © Roland Halmel

Landkreis - Die Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga haben die Gilchinger Handball-Herren durch den 36:27-Heimsieg (16:12) gegen den TV Waltenhofen deutlich verbessert. Bei drei noch ausstehenden Spielen rangiert der TSV auf Platz vier, der den Ligaverbleib bedeuten würd

Die in Bestbesetzung angetretenen Gilchinger ließen gegen Waltenhofen wenig anbrennen. Nach einer schnellen 6:1 Führung ließ der TSV die Zügel zwar etwas schleifen, so dass die Allgäuer in der Folge wieder ausglichen. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sich die Hausherren aber wieder einen Vier-Tore Vorsprung, den sie nach dem Wechsel kontinuierlich ausbauten. Am heutigen Samstag (18 Uhr) folgt beim Schlusslicht SG Biessenhofen-Marktoberdorf eine Pflichtaufgabe für die Gilchinger.

Endgültig alle Zweifel in Sachen Abstieg haben die Damen des SC Weßling durch einen 28:22-Sieg (16:12) beim TSV Weilheim ausgeräumt. Beim Tabellenletzten zeigte das SCW-Team eine gute Vorstellung bei der Anna Lena Dangl mit 14 Treffern herausragte. Nur bis zum 7:5 (10.) hielten die Gastgeberinnen einigermaßen mit. Danach bestimmte Weßling über weite Strecken klar das Ge-schehen. Beim 22:16 (46.) war schließlich eine Vorentscheidung gefallen. Den Vorsprung verteidigten die Gäste aufgrund einer besseren Chancenverwertung dann auch bis zur Schlusssirene. Am Sonntag (18 Uhr) bestreiten die SCW-Damen, die im schlechtesten Fall noch Vierter werden können, bei der HSG Isar-Loisach ihr letztes Saisonspiel.

Roland Halmel