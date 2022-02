Handy-Sammelaktion in Gauting tut der Umwelt gut und fördert Bildungsprojekte

Wer ein altes Handy in der Schublade hat, kann es jetzt in Gauting abgeben und umweltgerecht entsorgen.

Gauting - Die Gemeinde Gauting beteiligt sich an der „HandyAktion Bayern“ zugunsten von „Mission EineWelt“ und ruft dazu auf, alte Handys raus aus den Schubladen und rein in die Sammelboxen zu bringen. Das dient auch dem Umweltschutz.

Die Sammelboxen sind bis 30. Mai in der Gemeindebibliothek, im Evang.-Luth. Pfarramt, bei Öko und Fair, im Eine-Welt-Laden in Gauting sowie dem Eltern-Kind-Programm EKP in Stockdorf zu finden. „Als Fairtrade-Gemeinde engagieren wir uns für nachhaltiges Handeln und möchten mit unserer Teilnahme an der Aktion für einen bewussteren Umgang mit Rohstoffen sensibilisieren“, sagt Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger.

Handys werden recycelt oder weiter genutzt

Die gesammelten Handys werden in Kooperation mit der Telekom fachgerecht recycelt oder Gebrauchtwaren-Markt zugeführt. Aus Sicherheitsgründen ist nur die Abgabe von Handys und Smartphones ohne Akku, Lade- und sonstigen Zusatzgeräten gestattet. Lose Akkus und Geräte mit Akkus sollten ausschließlich über den stationären Handel oder die Wertstoffhöfe entsorgt werden.

Erlös für Bildungsprojekte in Liberia, El Salvador und Bayern

Der Erlös aus dem Handy-Recycling kommt Bildungsprojekten über „Mission EineWelt“ und dem „Eine Welt Netzwerk Bayern“ in Liberia, El Salvador und Bayern zugute. Weitere Informationen und Materialien zur Kampagne finden Sie unter www.handyaktion-bayern.de.