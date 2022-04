Hans-Albers-Villa am Starnberger See: Erweiterte Öffnung des Parks

Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag hat eine Entscheidung in Sachen Hans-Albers-Villa getroffen. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Feldafing - Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag trifft mit großer Mehrheit eine Entscheidung in Sachen Hans-Albers-Villa in Feldafing-Garatshausen. Damit werden weitreichende Zugangsmöglichkeiten für die Allgemeinheit geschaffen - oder auch nicht.

Wie die Starnberger Stimmkreisabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, in einer Pressemitteilung erklärt, hat der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag mit großer Mehrheit das ergänzte Konzept der Technischen Universität München für die „Junge Akademie“ zur zukünftigen Nutzung der Hans-Albers-Villa beschlossen. „Damit sind auch weitreichende Zugangsmöglichkeiten für die Allgemeinheit und eine umfangreiche Beteiligung der ortsansässigen Vereine und Einrichtungen geschaffen worden.“

Die Landtagsabgeordnete begrüßt diese Entscheidung: „Entscheidend ist für mich, dass die Hans-Albers-Villa in staatlicher Hand bleibt und nicht verkauft wird. Die verbesserten Zugangsmöglichkeiten und die Renaturierung der Teichanlage sind für die Allgemeinheit ein großer Gewinn. Gerade die Öffnung des Parks an Sonntagen von Frühjahr bis Herbst bringt den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort einen großen Mehrwert.“

Fast 30 Prozent des Villenparks sind künftig ganzjährig zugänglich

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Josef Zellmeier ergänzt: „Mit dem Konzept der TU München werden zukünftig fast 30 Prozent der Fläche des Villenparks der Öffentlichkeit ganzjährig zugänglich sein. Diese weitreichende Öffnung für die Allgemeinheit ist eine starke Verbesserung gegenüber dem aktuellen Zustand.“

Künftig Übernachtungs- und Tagungsstätte für Studierende

Lucie Vorlíčková, die Pressesprecherin der Bürgerinitiative „Albers für alle“, schreibt zum Beschluss: „Heute wurde der Streit (Petition) um das Seegrundstück des ehemaligen Schauspielers Hans Albers zugunsten der Technischen Universität München im Bayerischen Landtag entschieden. Das denkmalgeschützte Parkanwesen (12.600 Quadratmeter), die Villa (180 Quadratmeter) und die Bootshütte mit Badesteg wird die TU München als Übernachtungsstätte für zehn Studierende beziehungsweise als Tagungsstätte für rund 20 Studierende erhalten.“

„Der freie Zugang zu Bayerns Seen wird verhindert“

„Die Entscheidung des Bayerischen Landtags in der Sache ist hinzunehmen. Das Thema geht jedoch über die Frage der Nutzung des Anwesens hinaus und bleibt damit als ,Albersgate‘ bestehen. Es ist der demokratiepolitische Aspekt, der das Thema als Fallbeispiel zum freistaatlichen Brennpunkt macht. Es geht um das große Thema der Glaubwürdigkeit und inwieweit Recht und Ordnung von den parlamentarischen und administrativen Verantwortungsträgern eingehalten werden. Das Fallbeispiel ,Albersgate‘ belegt mit der Entscheidung heute, dass in machtpolitisch abgestimmter Choreographie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer Entscheidung zum allgemeinen Bürgerwohl im Umgang mit verfassungsmäßigem Gut der freie Zugang zu Bayerns Seen verhindert wird. Aber auch, dass ein freistaatlicher Vermögenswert in zweistelliger Millionenhöhe einer Institution völlig unangemessen „zugeführt“ wird. Und, als letztes sozusagen Schmankerl, verfassungrechtlich wahrgenommenes Bürgerrecht (hier die Petition) zu irritierend harschen Reaktionen der Amtsträger gegen die Petenten führt.“

Der Bürgerinitiative geht es um Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit

Es gehe nicht darum, dass eine Exzellenzuniversität ihren besonders begabten Studierenden keine besonderen Seminare bieten solle. Sie könnte dazu aber eine ihrer rund 30 anderen Liegenschaften verwenden. Es gehe auch um die Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit, wie mit Steuergeldern gehaushaltet werde. Im Landkreis Starnberg gebe es einige Beispiele von Schulen, deren Renovierung überfällig sei. Es fehle gerade in der Metropolregion München an sozialem Wohnraum. „Ist der freistaatliche Vermögenswert im zweistelligen Millionenbereich jetzt wirklich gut verwertet? Was soll uns das Beharren der Gemeinderätin und Landtagsabgeordneten Dr. Eiling-Hütig (CSU), dass der Verkauf des Anwesens ja schließlich verhindert wurde, sagen? Kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass das historische und dank ehrenamtlicher Fürsorge unter Denkmalschutz gestellte Anwesen bei einem Liebhaber historischer Häuser und Parkanlagen in guten Händen besser aufgehoben wäre? Schließlich waren es doch private Ehrenamtler, die das Anwesen unter Denkmalschutz gestellt haben – und eben nicht Gemeinde oder Freistaat wie dem Bürger gesagt wird. Wäre der Aktivtausch des Vermögens für den Steuerzahler nicht besser, als es für die Öffentlichkeit seit 50 Jahren zu versperren, dabei insgesamt 16 Jahre leer stehen und gammeln zu lassen und es schließlich doch nicht dem Bürgerwohl zuzuführen?“

Öffentlicher Zugang zu Erholungszwecken

Das Vertragswerk aus den 1970er Jahren sieht einen öffentlichen Zugang zu Erholungszwecken vor. Ein ähnliches Beispiel findet sich am Ammersee: Das Künstlerhaus Gasteiger in Utting mit dem umliegenden Park wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1934 kaufte der Volksschauspieler Hans Albers das Haus mit Seegrundstück in Garatshausen von der fürstlichen Familie Thurn und Taxis. Er lebte dort von 1935 bis 1939 mit seiner Lebensgefährtin Hansi Burg. Nach dem Krieg von 1946 an bis zum Tod Albers 1960 verbrachte das Paar gemeinsam in der Garatshausener Villa. Burg lebte dort bis zu ihrem Tod 1975. Seit 1971 gehört das Anwesen dem Freistaat Bayern. Seit Januar 2020 steht das Anwesen unter Denkmalschutz.