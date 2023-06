Hat ein Lkw den Schaden in Herrsching verursacht?

Wer hat am Freitag in der Dorfstraße in Herrsching eine Unfallflucht beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Herrsching - In der Dorfstraße in Herrsching richtet ein Verkehrsteilnehmer Schaden an. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf die unfallflüchtige Person.

Am Freitag zwischen 11 und 15 Uhr wurde in der Dorfstraße in Herrsching der Gartenzaun eines Anwohners beschädigt. Auf Grund der Beschädigungen kann von einem Lkw als Verursacher ausgegangen werden, so die Polizei.

Zeugen bitte an die Polizeiinspektion Herrsching melden

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Herrsching unter Telefon 08152/9302-0 in Verbindung zu setzen. (kb)