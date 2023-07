Haushaltslage in der Stadt Starnberg verbessert sich

Von: Thomas Lochte

Die Gewerbesteuereinnahmen in der Stadt Starnberg steigen. Das erklärt Kämmerer Thomas Deller in einem Zwischenbericht. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Starnberg – Die Haushaltslage der Stadt Starnberg scheint sich laut einem am Montag veröffentlichten „Zwischenbericht“ zu bessern. Aufgrund eines signifikant höheren Gewerbesteueraufkommens erwartet Kämmerer Thomas Deller zum Jahresende sogar, dass das Vorjahresrekordergebnis von 23,2 Millionen Euro abermals übertroffen wird.

Dass im Haupt- und Finanzausschuss dieser Zwischenbericht auf die Tagesordnung kam, könnte man durchaus auch als Schachzug des Bürgermeisters Patrick Janik deuten, den anschwellenden Unkenrufen etwas entgegenzusetzen, wonach Starnberg sich im Grunde bald nichts mehr leisten könne, vor allem keine teure Seeanbindung: Der aktuellen Erhebung gemäß sieht es jedenfalls gar nicht mehr so düster um die Finanzentwicklung der Stadt aus – schon jetzt sind demnach 18,8 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingegangen, was 91,7 Prozent des Etatansatzes von 20,5 Millionen Euro für 2023 entspricht. „Ein deutlicher Aufwärtstrend“, kommentiert Kämmerer Thomas Deller im Hinblick auf das Jahresendergebnis. Trotz der üblichen Einnahme-Schwankungen im Laufe eines Jahres sei dies nicht zu leugnen, so der normaler Weise zurückhaltende Deller in ungewohnt deutlichem Optimismus. Auch beim Einkommensteueranteil (Ansatz: 23,2 Millionen Euro) erwartet die Stadt mindestens eine Punktlandung, und auch Umsatzsteuerbeteiligung, Grundsteuer und nicht zu vergessen die Einkünfte der Stadt aus der Hundesteuer entwickelten sich in diesem Jahr höchst zufriedenstellend, ist dem Zwischenbericht zu entnehmen.

Grunderwerbssteuer bricht in Starnberg deutlich ein

Lediglich die Grunderwerbssteuer (Ansatz: 1,6 Millionen Euro für 2023) ist gegenüber der Erwartung bislang deutlich eingebrochen, bilanzierte Deller im Hauptausschuss – als Ursache werden deutlich gestiegene Zinsen ausgemacht, die bei Grundstücksgeschäften für Zurückhaltung sorgten. Bei der Zweitwohnungssteuer (Ansatz: 320.000) befindet sich die Stadt zur Jahreshälfte mit 250.000 Euro an Einnahmen offenbar auf einem guten Weg – hier ist das Bild meist noch unscharf, weil zahlreiche Einsprüche von Seiten Steuerpflichtiger die Abwicklung häufig verzögern, „auch wenn letztlich kein Zweifel besteht“ an der zu leistenden Steuerschuld, so Deller zuversichtlich.

Haushaltslage in Starnberg entspannt sich

Langfristig rechnet der Kämmerer wegen solch positiver Tendenzen mit einer entspannteren Haushaltslage, was wiederum der Erfüllung der zahlreichen Pflichtaufgaben der Stadt dient sowie dabei hilft, die stark gestiegenen Personalkosten zu bewältigen. Starnberg dürfte heuer sogar ohne Neuverschuldung auskommen, prognostiziert Deller in aller Vorsicht – 1,7 Millionen Euro an Darlehensaufnahme wären laut Etat-Ansatz möglich. Den Rücklagen der Stadt in Höhe von 9,3 Millionen Euro zu Jahresbeginn können somit 2023 4,3 Millionen Euro für laufende Ausgaben entnommen werden: Von den gemäß Haushalt geplanten 14 Millionen Ausgaben wurden bislang allerdings erst 2,6 Millionen Euro abgerufen. Bürgermeister Janik kündigte an, dass sämtliche 2023 nicht abgerufenen Ausgaben wieder in die Rücklagen einfließen werden. Der Haupt- und Finanzausschuss nahm den Zwischenbericht wohlwollend zur Kenntnis.