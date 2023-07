Heidi Gerum zeigt Aquarelle in ihrem Wintergarten in Andechs

Kirchen wie die Klosterkirche in Andechs haben es Heidi Gerum angetan. Bei der Aquarellausstellung in Andechs-Friedig zeigt sie ihre fast schon fotografischen Bilder. © Heidi Gerum

Andechs - Landschaften aus der Heimat, Blumen und Motive aus der Toskana bannt die gebürtige Berlinerin Heidi Gerum mit Aquarellfarben auf Leinwand. Ab Freitag zeigt sie ihre Werke in ihrem Wintergarten in Andechs.

Dabei handelt es sich bereits um die zwölfte Präsentation ihrer Werke. Die Künstlerin zog 1959 nach München und 1965 an den Ammersee. Seit 1973 wohnt sie im Andechser Ortsteil Frieding, wo sie heiratete und eine Familie gründete. Schon immer hat sie sich mit Freude kreativen Hobbys gewidmet und auch gerne gemalt.

Heidi Gerum belegte viele Malkurse - auch in der Toskana und am Gardasee

1994 entdeckte sie durch die Malerin Susanne Hauenstein aus Andechs die Liebe zur Aquarellmalerei und besuchte danach einige Volkshochschulkurse. Ab 1996 ist der Kunstmaler Gerhard Heinrich ihr Wegbegleiter. 1997 erlernt sie von ihm die Nass-in-Nass-Technik, in den Folgejahren belegt sie zwei seiner Malkurse in der Toskana. Das Voralpenland und die Toskana im Wechselspiel des Lichts und der Jahreszeiten waren damals die bevorzugten Themen von Heidi Gerum. Aber auch das Fünf-Seen-Land, in dem sie wohnt, bietet ihr viele kreative Herausforderungen.

In den vergangenen Jahren hat sie sich bei verschiedenen Künstlern in anderen Maltechniken der Aquarellmalerei weiterentwickelt. Hermine Schindler, Charly Walter und Renate Marquardt. Bei Hans Thorwesten belegt sie seit 2007 immer wieder Malkurse am Chiemsee und 2009 machte sie mit ihm eine Malreise an den Gardasee. 2010 besuchte sie die Sommerakademie in Hohenaschau und malte bei Wolfgang Baxrainer. Seit 2013 malte sie zehn Jahre lang auch regelmäßig bei Roland Jäcklin-Volkert und Angelika Fischer.

Aquarelle und Gedanken zu Geschenkbüchlein zusammengefasst

Wasser und Berge malt sie, aber am meisten haben es ihr Kirchen angetan. Sie üben eine ganz besondere Anziehungskraft auf sie aus. „Seit ich male, habe ich einen ganz anderen Blick für die Schönheit der Natur“, sagt Heidi Gerum. Sie versucht immer besondere Momente und Motive in Fotos festzuhalten. Ihre Bilder haben sie selbst so berührt, dass sie Verse dazu geschrieben und ihre poetische Ader entdeckt hat. Ihre Aquarelle und Gedanken hat sie in kleine Geschenkbüchlein zusammengefasst und gebunden.

Die aktuelle Ausstellung in Andechs-Frieding, Herrschinger Straße 1, ist ab Freitag, 14. Juli, 16 Uhr (Vernissage) geöffnet bis 30. Juli, immer von Freitag bis Sonntag, 16 bis 18.30 Uhr. (kb)