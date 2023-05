Heimatbühne Tutzing plant im Herbst Theater-Neustart

Jahreshauptversammlung

Tutzing - Eigentlich sollte die Theatersaison der Tutzinger Heimatbühne diesen Monat beginnen. Doch es gab Absagen von Mitspielern.

Die Mitglieder des Vereins Heimatbühne Tutzing trafen sich kürzlich im Restaurant Theodor in Tutzing zur Jahreshauptversammlung. Spielleiter und Vorsitzender Hubert Heirler erinnerte im stillen Gebet an die Verstorbenen. In einem Kurzbericht ging er auf die Theatersaison der vergangenen Jahre ein.

2022 nahmen am ausgebuchten Ferienprogramm der Gemeinde Tutzing vierzehn Kinder teil und präsentierten Lausbubengeschichten aus der Feder von Lieselotte Garke. Der jährliche Vereinsausflug führte in die Fuggerstadt Augsburg zur Augsburger Puppenkiste mit dem „Kabarett 2022“. In witzigen Anspielungen wurde die Tutzinger Theatergruppe von den Akteuren auf die Schippe genommen.

Absagen führen zu Verzögerung bei Bühnen-Saisonstart

Im Januar wurden bei der Auftaktveranstaltung im Hotel Seeblick in Bernried die Weichen für die neue Theatersaison gestellt. Im Mai sollte wieder Theater gespielt werden. Durch zwei Absagen von Mitspielern musste der Saisonstart jedoch auf Herbst vertagt werden.

Eine kleine Einheit von auserwählten Talenten wagte sich Ende März an die vom Verband Bayerischer Amateurtheater ausgeschriebene Fortbildung zur Gesang- und Stimmbildung. Voller Enthusiasmus gestand der Vorsitzende den Mitgliedern: „Jeder kann singen, auch wenn es sich manchmal schräg anhört oder nicht jeder jeden Ton trifft. Der Spaß steht einfach im Vordergrund.“

Kassier Florian Müller erläuterte die Kontenbewegungen der Ein- und Ausgaben, die keine Investitionen oder Aufwendungen für einen Spielbetrieb zur Folge hatten. Die Anschaffung einer Lichtanlage wurde bis auf Weiteres verschoben.

Ausflug der Heimatbühne Tutzing ins Gärtnerplatztheater

Am 1. Juli soll der nächste Vereinsausflug nach München ins Gärtnerplatztheater führen. Vanessa Heirler ist derzeit dabei dort eine Theaterführung mit Blick „hinter die Kulissen“ zu organisieren. Am Ferienprogramm der Gemeinde Tutzing wird Ende Juli ebenfalls wieder teilgenommen.

Der Theaterchef bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern, Helferinnen und Helfern sowie Kassenprüfern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Der Verein freut sich über neue ehrenamtliche Mitglieder und Unterstützer. Interessierte können sich unter Telefon 08158/1201 an den Vorsitzenden wenden. Zum Schluss der Versammlung richtete er den Appell an die anwesenden Theaterfans mit einem Zitat von William Shakespeare: „Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln.“ (kb)