Heimisches Unternehmen plant Recyclinganlage samt Kiesaufbereitung in Oberpfaffenhofen

Von: Michèle Kirner

Hier möchte das Familienunternehmen Klarwein in Zukunft Bauschutt recyceln. © Screenshot:Googleearth

Oberpfaffenhofen - Das Projekt ist mehr als zeitgemäß: Das Familienunternehmen Klarwein plant auf dem Areal der ehemaligen Kiesgrube in Oberpfaffenhofen eine Recyclinganlage und Kiesaufbereitung. Dieses Zukunftsmodell nahmen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung im Pfarrstadel mit großer Zustimmung zur Kenntnis.

„Geniales Recycling“, nannte Christina Mörtl-Diemer (CSU) die Pläne auf Weßlinger Gelände, die Peter Weiß (FW) „mit Stolz erfüllen“ und Clemens Pollok (Grüne) „begeistert“. Ausgelöst hatte diese Lobeshymne der Vortrag von den Geschäftsführern Christian, Karin und Andreas Klarwein vom gleichnamigen Unternehmen und ihrem Planer Dr. Johannes Gnädinger der Firma PSU. Vorgestellt hatte das Quartett ein Vorhaben für ein rund 30.000 Quadratmeter großes Areal im sogenannten Hoflaich in Oberpfaffenhofen. Angesichts der weltweiten Rohstoffknappheit und mit Blick auf die Umwelt per se klang die Ankündigung, dass 90 Prozent des Betons nach einem Abbruch aufgearbeitet werden kann, mehr als vielversprechend. „Das ist die Zukunft“, betonte Andreas Klarwein gegenüber unserer Zeitung. Das Abbruchmaterial wird in LKWs „nach Möglichkeit über die Umfahrung“ nach Oberpfaffenhofen transportiert und dort ein „hochwertiger Sekundärrohstoff“ mittels einer Sieb- und Brechanlage herausgefiltert.



Neu ist das Recycling auf dem Grundstück nicht, allerdings wurde dort bislang parallel Kies abgebaut. Weil der Kiesvorrat erschöpft ist, fällt die Privilegierung – und damit auch die Genehmigung für die Recyclinganlage. „Kiesabbau ist privilegiert, Recycling aber nicht“, bedauerte Michael Sturm auf Rückfrage. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll es nun richten, den der Bauausschuss Anfang Januar bereits auf den Weg gebracht hat. Dieser sei exakt auf das Vorhaben und somit die aktuelle Planung abgestimmt, erklärte der Bürgermeister. Vorgesehen ist im Westen auf 12.000 Quadratmetern eine Halle mit einer Werkstatt und einem Verwaltungsgebäude. Die holzverschalten Gebäude sollen mit Hackschnitzeln beheizt werden. Eigenstrom liefert eine PV-Anlage auf begrünten Dächern, die ebenfalls die E-Tankstellen füttert. Im Betrieb greife man größtenteils auf Brauchwasser zurück - und auf Regenwasser, das über ein Rückhaltebecken gesammelt wird, so Andreas Klarwein. Die asphaltierte Zufahrt von der Gautinger Straße im Norden wird mit Kiefern, Eichen und Gebüschgruppen aufgehübscht. Und den im Betrieb benötigte Kies würden sie gerne über ein 700 Meter langes Förderband auf die Fläche der Bauschutt- und Kiesaufbereitung transportieren. „Das müssen wir noch mit den Grundstückseigentümern klären“, sagte Klarwein. Ebenfalls geplant ist eine etwa ein Hektar große Ausgleichsfläche im Osten und entlang der Randflächen. Dort sollten Blühwiesen, Eichenhaine und Obstbäume mit Sitzgelegenheiten eine Art Oase schaffen, möglichst mit heimischem Gehölz. „Wir werden noch mit der Naturschutzbehörde abklären, in wieweit das Betreten möglich ist“, reagierte der Planer auf die Vorbehalte von Sebastian Grünwald (Grüne) bezüglich der Bänke. Grünwald übernahm diesmal die Moderation, weil Sturm krankheitsbedingt nur online zugeschaltet war. Wichtig sei ihnen, dass das Gelände so weit wie möglich offen für Spaziergänger und Radler sei, betonten die Bauherrn. „Wir brauchen nur für gewisse Bereiche eine Abgrenzung.“



„Der Recyclingbeton ist doppelt und dreifach geprüft“, zerstreute Klarwein entsprechende Bedenken aus der Ratsrunde. Die Sorge, dass Trinkwasser verunreinigt werde, räumte Karin Klarwein aus. „Die Kiesgrube wird verfüllt und das Wasser sickert viel langsamer als bei Kies in den Grund“, sagte sie und fügte hinzu: „Das Wasser, das rausgeht ist sauberer, als das Wasser, das reinkommt.“ Damit allerdings aus dem Gelände nicht unverhofft ein Gewerbegebiet wird, wie es etwa in Frieding Nord geschah, dafür sorgt der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der ausschließlich diese Betriebsform zulässt. „Den Baubeginn wünschen wir uns im kommenden Jahr“, sagte Andreas Klarwein.