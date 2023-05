Heiratet Skistar Kira Weidle am Starnberger See?

Von: Petra Straub

Skirennläuferin Kira Weidle hat Ja gesagt zu ihrem Constantin. Eine Hochzeit am oder auf dem Starnberger See wäre für sie ein Highlight. © Kira Weidle

Starnberg – Der Starnberger See ist einer der Lieblingsorte von Skistar Kira Weidle aus Starnberg. Dort kann sie nach anstrengenden Reisen und Skirennen entspannen und Körper und Geist in Einklang bringen. Das sagte sie dem Kreisboten vergangenes Jahr im Interview. Nun macht sie ihren Fans aus der Heimat Hoffnungen darauf, dass sie und ihr Constantin an diesem Ort den schönsten Tag ihres Lebens verbringen werden.

Aktuell relaxt die 27-jährige Skirennläuferin des Skiclubs Starnberg mit ihrem Zukünftigen in Puerto Escondido in Mexiko und zeigt in den sozialen Netzwerken Urlaubsfeeling pur – bei der Delfinbeobachtung auf dem Meer, mit einem Sundowner am Beach und beim Schlemmen im Restaurant. Und dabei macht sie sich Gedanken offenbar auch Gedanken über ihre Zukunft. Denn wie Anfang April bekannt wurde, hat ihr Liebster ihr zum Ende der Skisaison dort einen Heiratsantrag gemacht, wo sich seine Kira am wohlsten fühlt: in den Bergen! Als „little plot twist“ (kleine unerwartete Wendung) hatte Kira den Heiratsantrag bei der letzten Skitour der Saison im Alpbachtal in den Tiroler Bergen bezeichnet. „Der Antrag kam für mich überraschend“, sagt sie dem Kreisboten Starnberg nun. Die beiden seien „schon eine Weile“ ein Paar und wohnen auch zusammen.

Heiratet Kira Weidle aus Starnberg ihren Constantin am Starnberger See

Das offiziell gepostete Bild der Verlobung auf Instagram zeigt eine glückliche und schüchterne junge Frau, die bei strahlendem Sonnenschein in Ski-Kluft hinter vorgehaltenen Händen hervorlugt und im Arm von Constantin stolz ihren Verlobungsring präsentiert. Da fragt man sich zwangläufig nach den weiteren Plänen des Paares. Wann und wo werden die Hochzeitsglocken läuten? Werden die Starnbergerin und ihr Zukünftiger den besonderen Tag am Starnberger See verbringen? Wird das sympathische Madl aus Starnberg in ein Dirndl und ihr Constantin in eine Lederhose schlüpfen?

Kira erklärt dem Kreisboten Starnberg aktuell, dass es zum Zeitpunkt des Heiratsantrags vor einem Monat noch keinen konkreten Heiratsplan gab. „Ich freue mich aber sehr auf unsere gemeinsame Zukunft“, beteuert die Weltklasse-Skiläuferin. Wann und wo die beiden ins Ehe-Glück starten, ist im Moment aber noch unklar. Eines verrät sie aber schon: „Eine Hochzeit an oder auf dem Starnberger See wäre für mich als Starnbergerin ein Highlight.“