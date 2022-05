Helmut Geierstanger zu Gast in Berg

Der Maler Helmut Geierstanger stellt im Katharina-von-Bora-Haus zwei Gemälde aus

Berg - m Mai ist der Maler Helmut Geierstanger aus München zu Gast in Berg. Als Kunstwerk des Monats zeigt er zwei Gemälde aus der Reihe „Geträumte Natur“ (Öl auf Leinwand 2021/22). Die Präsentation findet am kommenden Mittwoch, 11. Mai 2022, um 19.30 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus am Fischackerweg 10 in Berg statt. Der Berger Schauspieler und Autor Philipp Moog wird an diesem Abend eine kurze Passage aus seinem 2021 erschienenen Roman „Anderwelt“ lesen.

Helmut Geierstanger wurde 1953 in Waging geboren. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und lebte von 1978 bis 1983 in Paris. Nach seiner Rückkehr wurde er als Maler, aber auch als Galerist fester Bestandteil im Münchner Kunstgeschehen. Es gehe ihm darum, die Welt mit den Mitteln der Malerei zu ergründen, sagt Helmut Geierstanger, seine Bilder seien subjektive Erinnerungen an Naturerlebnisse.



Philipp Moog, 1961 in München geboren und in Berg aufgewachsen, ist vor allem als Schauspieler und Sprecher bekannt. 2008 veröffentlichte er sein Romandebüt „Lebenslänglich“, im vergangenen Herbst folgte „Anderwelt“.Die evangelische Kirchengemeinde Berg stellt in Kooperation mit dem Kulturverein Berg jeden Monat eine Künstlerin oder einen Künstler mit einem ausgewählten Werk vor. „Ein Bild wird erst zum Bild, wenn man das seinige dazutut.“ Dieses Zitat von Sigmar Polke steht im Jahr 2022 über der Veranstaltungsreihe. Brot und Wein sowie ein literarischer, philosophischer oder auch theologischer Text begleiten das Kunstwerk des Monats am Abend der Präsentation. Das Projekt wird von Katja Sebald kuratiert und von der Gemeinde Berg gefördert. Gastgeber ist Pfarrer Johannes Habdank.



Der nächste Termin der Reihe Kunstwerk des Monats ist für den 8. Juni geplant. Dann stellt die Künstlerin Daniela Fugger-Antonacci eines ihrer Werke in Berg aus.

