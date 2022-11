Helmut Schweickart zum neuen Kreisbrandrat gewählt

Von: Alma Bucher

Helmut Schweickart wurde am Sonntag zum Kreisbrandrat gewählt. Landrat Stefan Frey gratulierte zur neuen Aufgabe. © Landratsamt Starnberg

Landkreis - Der neue Kreisbrandrat im Landkreis Starnberg heißt Helmut Schweickart. In der heutigen Wahlversammlung der Kommandanten und dem Leiter der Werksfeuerwehr wurde Kreisbrandinspektor Helmut Schweickart mit großer Mehrheit zum neuen Kreisbrandrat gewählt. „Ich freue mich, dass Helmut Schweickart bereit ist, diese verantwortungsvolle Tätigkeit für die nächsten sechs Jahre zu übernehmen. Mit ihm steht künftig ein engagierter und erfahrener Ansprechpartner für die Feuerwehren, Rettungs-, Sicherheits- und Sanitätsdienste, aber auch für den Landkreis Starnberg zur Verfügung“, so Landrat Stefan Frey nach der Wahl. Wann genau Schweickart sein neues Amt antreten kann, ist noch offen. Dafür muss seine Wahl erst noch von der Regierung von Oberbayern bestätig werden.



„Das Amt ist für mich eine große Herausforderung!“

Damit tritt Schweickart die Nachfolge von Peter Bauch an, der am 23. September überraschend von seinem Amt zurückgetreten ist. Schweickart war als einziger Kandidat von Landrat Stefan Frey zur Wahl vorgeschlagen worden und erhielt im ersten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. „Das Amt ist für mich eine große Herausforderung!“, so der neugewählte Kreisbrandrat Helmut Schweickart. „Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehren.“

Wahlberechtigt waren die 44 Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis

Helmut Schweickart ist seit 1987 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg, seit 1. Oktober 2019 als Kreisbrandmeister Mitglied der Kreisbrandinspektion Starnberg und seit 1. Dezember 2015 als Kreisbrandinspektor auch stellvertretender Kreisbrandrat. Bis zum Ende der Vorschlagsfrist Ende Oktober ist im Landratsamt nur ein Vorschlag eingereicht worden, der sich auch zur Wahl zum Kreisbrandrat bereit erklärt hat. Wahlberechtigt waren die 44 Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis sowie der Leiter der Werksfeuerwehr am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Aufgabe des Kreisbrandrates ist es unter anderem eine umfassende Beratungs- und Unterstützungstätigkeit gegenüber dem staatlichen Landratsamt, den Gemeinden und den Feuerwehren zu gewähren. Er ist in der Regel vorab der bestimmte örtliche Einsatzleiter im Katastrophenfall und ist für die Aufstellung und Abstimmung von Plänen für die Alarmierung der Feuerwehren zuständig. Um sein Amt antreten zu können, bedarf der gewählte Kreisbrandrat noch der Bestätigung durch die Regierung von Oberbayern. Die Amtszeit dauert sechs Jahre.