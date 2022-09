Herrsching bereitet sich auf flächendeckenden Stromausfall vor

Von: Petra Straub

Die Gemeinde Herrsching rüstet sich für einen andauernden Stromausfall in Folge der Energiekrise. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Herrsching – Was passiert in Herrsching, wenn es wegen der Energiekrise zu einem Strommangel und in Folge zu einem flächendeckenden Stromausfall kommt? Bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung wurde das Thema aufgegriffen. „Die schriftlichen und telefonischen Anfragen seitens der Bürgerinnen und Bürger häufen sich“, erklärte Bürgermeister Christian Schiller.

Zusammen mit Feuerwehrkommandant Daniel Pleyer informierte er über den Stand der Dinge und mögliche weitere Schutzmaßnahmen der Gemeinde, mit denen großflächige Stromausfälle zeitweise überbrückt werden könnten. Fakt sei, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz einen flächendeckenden Stromausfall als „wahrscheinlich“ einstufe, so Pleyer. Deshalb seien bei der Vorsorge neben den überregionalen Behörden auch Kommunen zum Handeln aufgefordert – und auch bereits aktiv. Er selbst ist von der Gemeinde im Juli damit beauftragt worden, ein Notfallkonzept für Herrsching zu erarbeiten.



Gemeinde arbeitet an einem Notfallkonzept für den Fall eines längeren Stromausfalls

Die Kommune stehe dabei im engen mit dem Kommunalunternehmen AWA-Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe. Es ist für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung unter anderem für Herrsching zuständig und muss den Betrieb im Notfall eigenverantwortlich aufrechterhalten. Allein die Tatsache, dass dieses Unternehmen bei einem Stromausfall 10.000 Liter Diesel täglich benötige, um seine Anlage mit Notstromaggregaten betreiben zu können, zeige, dass die Krisenbewältigung nicht allein kommunal gelöst werden könne. 10.000 Liter Diesel umfasse auch der Vorrat der Gemeinde für den Betrieb von Fuhrpark und Gerätschaften des Bauhofs und der Feuerwehr.



Feuerwehrkommandant Daniel Pleyer: „Wir stehen nicht blank da“

„Doch wir stehen nicht blank da“, sagte Pleyer zum Status Quo hinsichtlich der Vorsorge für Schadenslagen. Es gebe zwar keinen Masterplan und könnten im Notfall keinesfalls 100 Prozent abgedeckt werden. Dennoch achte die Kommune fortlaufend auf den Schutz der Bevölkerung, und im Besonderen darauf, sie in großer Zahl möglichst rasch unterzubringen und für sie Behandlungsplätze einzurichten.



Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal weiteres Notstromaggregat erworben

Nicht zuletzt nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde zu den beiden vorhandenen großen Notstromaggregaten mit 50 und 60 Kilovoltampere, die primär zur Versorgung der Feuerwehrhäuser in Herrsching und Breitbrunn angeschafft wurden, ein weiterer mobiler Stromerzeuger für den Notfall angeschafft. Er steht in Zusammenhang mit der neuen Sandsackfüllanlage, kann jedoch wie die beiden vorhandenen Geräte flexibel eingesetzt werden, erklärte Pleyer.



Wie Bürgerinnen und Bürger für einen anhaltenden Stromausfall vorsorgen können, erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz online. (Symbolfoto) © Jochen Tack/Imago

Die Nikolaushalle an der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule in Herrsching kann im Notfall zu einer Unterkunft umfunktioniert werden. „Dafür muss sie noch ertüchtigt werden“, sagte Pleyer. Eventuell werde sie mit einer mobilen Heizzentrale ausgestattet. Unklar sei im Falle jedoch, wann diese geliefert werde. Wie Bürgermeister Schiller erklärte, sei ein Umbau aktuell noch nicht beauftragt und seien auch noch keine Haushaltsmittel dafür freigegeben. Er forderte die Gemeinderatsmitglieder jedoch eindringlich auf, die Schritte hin zu einer Notfallversorgung „konsequent weiterzugehen“.



Die Nikolaushalle könnte zur Notunterkunft werden

Das bedeute für den Umbau der Halle Kosten von maximal 56.000 Euro und für das benötigte Notstromaggregat weitere 80.000 Euro. Geplant sei auch, einen Elektrofachplaner zu beauftragen und etwa die Elektrik der Gemeindeverwaltung so umzurüsten, dass sie auch im Notfall betrieben werden kann. Mit weiteren rund 8.000 Euro Kosten rechnet Schiller für diese mögliche Maßnahme.



Gemeinderat Leo Gruber: Wie kann die Bürgerschaft vorsorgen?

Die Planungen in Herrsching werden aktuell für einen dreitägigen Stromausfall ausgelegt. Mehr sei nicht möglich. Auch könne die Kommune nicht für Strom in allen Einrichtungen sorgen. Gemeinderat Leo Gruber fragte nach Vorsorgemöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Pleyer verwies auf die Tipps des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, die online unter www.bbk.bund.de zu finden sind.