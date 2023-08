Gert Müllers charmantes Kleinod am Waldrand von Herrsching

Von: Petra Straub

Der liebevoll angelegte und gepflegte Ziergarten von Gert Müller in Herrsching. Vielen Gartenliebhabern hat er schon Einblick gewährt in den reizvollen Lebensraum unter freiem Himmel, in dem er pures Glück empfindet. © Petra Straub

Herrsching - Beim Jahresempfang der Gemeinde Herrsching wird Gert Müller (79) für die langjährige Gestaltung zahlreicher Blumenbeete im Ort ausgezeichnet. Seine Liebe zu den Pflanzen spiegelt sich auch in seinem wunderschönen Ziergarten wider.

Am Rand des Kientas versteckt sich das Kleinod des engagierten Herrschingers, der viele Jahre als selbstständiger Schaufensterdekorateur Räume gestaltete. Eingebettet in ein Areal, das in weiten Teilen von einem dichten Wald umgeben ist, wuchert das von ihm arrangierte Grün mit seinen Pfunden: Pflanzen in leuchtend hellen und satten, dunklen Tönen wechseln sich ab, dazwischen ziehen bunte Blühflächen die Blicke auf sich. Seit Gert Müller und seine Frau das schmucke Häuschen aus dem Jahr 1902 und das dazugehörige Grundstück besitzen, – und das sind mittlerweile 32 Jahre – steckt der Hausherr viel Zeit, Liebe und Kreativität in die Gartenpflege. „Ich hab mir ordentlich Arbeit gekauft“, erklärt er mit einem Augenzwinkern, Räume gestalten ist einfach seine Passion.

Gert Müller aus Herrsching verbringt viele Stunden in seinem Garten. Das idyllische Refugium ist gepflegt sein. © Petra Straub

Während landauf, landab Rasenflächen vor Hitze keuchen, gleicht sein von Blumenbeeten eingerahmter Grasteppich mehr dem eines Golfplatzes als einer struppigen Wiese. Das Geheimnis liegt in einer alten Quelle, der Müller Wasser entnimmt, das sonst ungenutzt bliebe. In Schläuchen und mit Sprengern und Zeitschaltuhren sprudelt es zu den durstigen Wurzeln. Bevor das lebensspendende Elixier die Erde durchdringt, mengt der erfahrene Hobbygärtner dem Quellwasser vitalisierende Essenzen bei. Bei den Kontrollgängen dann auf üppig wachsende und kräftig blühende Pflanzen zu blicken, ist der Lohn für die intensiven Pflegemaßnahmen.

Formen und Farben faszinieren den Hobbygärtner aus Herrsching

Schon mehrmals sind Berichte über das idyllische Fleckchen Erde mit dem behutsam umgebauten Haus in Hochglanz-Journalen erschienen. Das hat mit Müllers Gabe zu tun, Räume harmonisch zu gestalten. Vor der Corona-Pandemie hat er zudem Besuchergruppen in der Waldstraße empfangen, die sich für seine Gartenkunst interessierten. Als „Männergarten“ bezeichnete dabei eine Besucherin das Refugium einmal, sagt der in Bremervörde geborene Wahlbayer, den es vor 53 Jahren aus beruflichen Gründen in den Süden verschlug. „Vielleicht, weil vieles pflegeleicht ist und weil mich in erster Linie die verschiedenen Farbtöne und Formen der Blätter faszinieren und nicht die Blüten“, lautet Müllers Erklärungsversuch. Zur näheren Erläuterung deutet er auf einen dominanten, in hellem Grün herausstechenden Perückenstrauch, auf die herzblattförmigen Blätter der Funkien, die sich teilweise mit hellen Rändern von ihren Artgenossen absetzen und neben den Dickmännchen-Pflanzen und Farnen ganze Beete in dem terrassenförmig angelegten Garten einnehmen. Auch das riesige Tafelblatt hat ausreichend Platz zum Wachsen. Und die prachtvolle Agave bedankt sich mit ihren kräftigen Armen für den Logenplatz auf der feinsäuberlich gestutzten Rasenfläche.

Es grünt so grün: Hinter Gert Müllers Wohnhaus eröffnet sich eine Quelle der Ruhe und Entspannung. © Petra Straub

Mit blühenden Pflanzen, die er scherzhaft als „kitschiges Bunt“ bezeichnet, das mehr Arbeit macht, setzt der Hobbygärtner Akzente im Garten – mit Hortensien, ausgesäten Wildblumen und Rosen. Und obwohl die cremefarbigen Rispenblüten der fiederblättrigen Rodgersia-Sträucher und die Blütendolden der voluminösen Rhododendren ihre Blüten bereits abgeworfen haben, sorgen auch diese Pflanzen für reichlich Abwechslung im Garten.

Sich setzen und in der Natur die Akkus aufladen. Gelegenheiten wie diese gibt es zahlreich in der Müllerschen Oase am Waldrand. © Petra Straub

„Es gibt keine offenen Erdflächen im Garten“. Dadurch hält Müller das Unkraut kurz und spart Arbeit. Zeit, die er lieber auf der gemütlichen Granitstein-Terrasse am Haus verbringt, die den Blick auf den Garten freigibt, oder auf der überdachten und von einer Tuffsteinmauer umgebenen Fläche am Grundstücksrand, an der schon so manches edle Tröpfchen getrunken und saftige Steak gegrillt wurde. Vieles hat eine Geschichte in dem Garten – die alten Ziegelsteine etwa, die den Abschluss der Mauer um einen Grillplatz bilden, und mühsam aus einer Kiesgrube in Pähl-Aidenried geholt wurden. Oder die Tuffsteine aus einem alten Kuhstall, eine Entdeckung auf einem Spaziergang durch Dießen. Einige Pflanzen stammen aus dem nahen Wald. Weil das Geld nach dem Hausumbau knapp war, behalf man sich so mit Bau- und Pflanzenmaterial. Denn Müller hatte eine genaue Vorstellung davon, wie die Außenanlage einmal aussehen soll.

Früher hat sich Gert Müller vor der Gartenarbeit gedrückt

Auch wenn Müller als Heranwachsender zur Gartenarbeit herangezogen wurde und nicht nur schöne Erinnerungen damit verbindet („Wenn der Vater in den Garten rief, bin ich weggerannt!“), so hat sich das Faible für einen schmucken Garten wohl doch vom Vater auf den Sohn übertragen.

Ein Hinweis auf den Wohnort - damit man beim Träumen in Gert Müllers Garten nicht vergisst, wo man sich befindet. © Petra Straub