Herrsching steht ganz im Zeichen der Streetart

Teilen

Farben los! Am ersten Juli-Wochenende fand die erste Graffiti-Jam in Herrsching statt. An beiden Tagen gab es künstlerische Veranstaltungen an der legalen Wand an der Lagerhalle (Bofrost-Halle) am Bahnhof. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – Ein ganzes Wochenende lang dauert die erste Graffiti-Jam in Herrsching an. An beiden Tagen gibt es künstlerische Veranstaltungen an der legalen Wand an der Lagerhalle am Bahnhof.

Am Samstag wurde für alle zwölf- bis 17-Jjährigen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler ein Graffiti- und Streetart-Workshop angeboten. Bei kostenloser Teilnahme wurde zunächst ein gemeinsames Bild erstellt, wobei die Basics gelernt werden konnten. Danach durften alle Teilnehmenden ein eigenes Werk sprühen. Der Workshop war sehr nachgefragt und mehr als ausgebucht, unser künstlerischer Leiter hatte alle Hände voll zu tun. Vielen Dank an UrbanArt Künstler „Erwa.One“!

Unter Vorgaben in Herrschng kreative Bilder erstellt

Am Sonntag waren dann alle Zwölf- bis 27-Jährigen gefragt, ihre Styles und somit ihr Können bei einer Battle unter Beweis zu stellen. 15 junge Sprüherinnen und Sprüher bekamen jeweils 45 Minuten Zeit, um eine vorher nicht bekannte Kombination aus vier Buchstaben zu sprühen. Dabei musste eine vorgegebene Auswahl aus sechs verschiedenen Farben benutzt werden, um ein möglichst kreatives und sauberes Bild zu erstellen. Danach vergab eine dreiköpfige Jury die Punkte, woraufhin die drei ersten Plätze vergeben wurden. Zu gewinnen gab es Wertgutscheine sowie die Möglichkeit, mithilfe eines hiesigen Malerbetriebs, die obere Hälfte der sechs Meter hohen legalen Wand zu bemalen. Dies ist ohne die professionelle Hilfe durch ein fahrbares Gerüst nur schwer möglich.

Graffiti-Aktion in Herrsching ist auch ein Highlight für Erwachsene

An beiden Tagen kam es zu einem regen Austausch der Teilnehmenden mit Vorbeikommenden sowie dem Streetworker der Gemeinde Jan Pleines. Viele zeigten reges Interesse am Thema Graffiti und schauten dem bunten Treiben lange zu. Ebenso einige Eltern mit jüngeren Kindern waren vor Ort und tobten sich kreativ aus.



Das Projekt wurde über den Bayerischen Jugendring aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung gefördert. Mehr unter www.stellwerk-herrsching.de. (kb)