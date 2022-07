Herrsching will Gründungsjubiläum mit Mittelalterfest und Ausstellungen feiern

1250 Jahre

Von Petra Straub schließen

Herrsching – Es sind zwar noch vier Jahre bis zum großen Jubiläum in Herrsching. Doch Veröffentlichungen und Darbietungen müssen geplant und gebucht werden, um rechtzeitig fertig zu sein beziehungsweise zur Verfügung zu stehen. Was die Gemeinde ihrer Bürgerschaft bei der 1250-Jahr-Feier 2026 bieten möchte.

Die Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer war zur Gemeinderatssitzung eingeladen und regte an, bald ein Festkomitee zu bilden und Ideen zu entwickeln. Sie ist bereits mit Gemeinderatsmitglied Ludwig Darchinger im Kontakt, um „erste Anfangsideen“ auszutauschen und will die Kommune bei der Umsetzung verschiedener Projekte unterstützen. „Eine Chronik oder ähnliches braucht erheblichen Vorlauf“, so Dr. Hellerer. Eine solche Veröffentlichung sei jedoch nicht mehr „State of the Art“, vielmehr regt sie „eine kleine Auflage bestimmter Themen“ von Interesse an, wie es sie gerade häufig gebe. Eine Neuauflage des Promenandenbuchs etwa, ein Häuserbuch, einen Kalender oder eine Veröffentlichung zum Thema „Herrsching im Zweiten Weltkrieg“, das sie schon in der Schublade habe.

Interessante Geschichte ab 1900 - es gibt nicht nur Positives zu berichten

„Vor 1900 bietet Herrsching nicht viel“, erklärte sie, da sei die Siedlung ein winziges Fischerdorf gewesen, nicht selbstständig, sondern gehörte zur Hofmark der Herren von Seefeld. Interessant sei die Geschichte Herrschings erst später geworden – mit dem Beginn des Tourismus, mit der Bahnanbindung und der Dampfschifffahrt. Auch das 20. Jahrhundert habe einiges zu bieten – „nicht nur Positives“. Deshalb bot Dr. Hellerer an, zu ihrem Dissertationsthema „Nationalsozialismus“ eine Abhandlung zu veröffentlichen.

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus

Diesmal nicht über die Täter, sondern über die Opfer. Dabei gebe es im Landkreis Starnberg eine große Gruppe körperlich und geistig Behinderter, die etwa Zwangssterilisationen zum Opfer gefallen seien. Das Erinnern könne mit kleinen Biografien in einer Ausstellung mit Referaten und auf der Homepage der Gemeinde stattfinden. Letzterem stimmte das Ratsgremium sogleich zu. Auch die Ausstellung über Euthanasie-Opfer, die im Mai zur Erinnerung an den Todesmarsch im Würmtal vorgestellt wurde, könnte zum Jubiläum in Herrsching gezeigt werden.



Ein großes Mittelalterfest mit Markt und Mitmachangeboten

Ludwig Darchinger beschrieb sein grob erarbeitetes Konzept zur 1250-Jahr-Feier. Demnach soll es ein mehrtägiges mittelalterliches Fest geben mit Fieranten, Theater, Pfeil- und Bogen- oder Armbrustschießen der Schützen und weiteren Aktionen der Vereine. „So ähnlich wie Kaltenberg, aber kleiner.“ Bürgermeister Christian Schiller möchte nach der Sommerpause einen Festausschuss bestehend aus Vereins- und Gemeinderatsmitgliedern bilden und weiter an der Ausstellung arbeiten.