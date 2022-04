Herrsching zahlt 30.000 Euro für das neue Katastrophenschutzboot

Von: Petra Straub

Das neue Katastrophenschutzboot am Ammersee kann auch zur Personenrettung eingesetzt werden. © Peter Kneffel/Symbolbild

Herrsching – Die Gemeinde Herrsching beteiligt sich mit 30.000 Euro an der Finanzierung eines neuen Katastrophenschutz-Mehrzweckbootes für den Ammersee. Das Votum des Gemeinderats bei der jüngsten Sitzung fiel einstimmig. Erworben wird das Fahrzeug als Ersatz für das Modell aus dem Jahr 1986.

Beschafft wurde das Vorgängermodell vom Freistaat Bayern und dann abgegeben an die Freiwillige Feuerwehr Herrsching, die seither die Einsatzbereitschaft sicherstellt. Das Boot dient der Sicherung des Katastrophenschutzes auf dem Ammersee und kann auch am Pilsensee und Wörthsee eingesetzt werden. Es ist dem Landratsamt Landsberg unterstellt. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Nur die Finanzierung hat sich geändert. Derartige Beschaffungen werden vom Freistaat nur noch bezuschusst. Maximal 85.000 Euro werden dafür gewährt, das teilte das zuständige Ministerium dem Landratsamt Starnberg laut der Sitzungsvorlage im Januar mit, das 2020 einen Förderantrag gestellt hatte.



Katastrophenschutzboot kostet rund 150.000 Euro

Dabei geht man von Beschaffungskosten in Höhe von 150.000 bis 160.000 Euro aus, erklärte Bürgermeister Christian Schiller. Wird die Förderung abgezogen, bleiben 65.000 bis 75.000 Euro Restkosten, die von Landkreis und Gemeinde finanziert werden müssen. 26.500 Euro hatte die Herrsching dafür im laufenden Haushalt berücksichtigt. Die Anschaffung verschiebe sich nun auf das Jahr 2023, sagte er.

Feuerwehr Herrsching darf das neue Boot nicht nur im Katastrophenfall nutzen

Herrschings Feuerwehrkommandant Daniel Pleyer erklärte den Ratsmitgliedern die Notwendigkeit der Anschaffung. Die Gemeinde könne im Bedarfsfall auf das Boot zurückgreifen, etwa bei der Brandbekämpfung in Ufer- und Hafenanlagen, zur Unterstützung bei der Wasserrettung von Mensch und Tier sowie bei Umweltschutzeinsätzen. 138 kommunale Einsätze habe es damit bislang gegeben, jedoch keinen einzigen Katastrophenschutzeinsatz.