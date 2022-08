Herrschinger Gegner stehen fest: Ligeneinteilung in den Landesligen der Damen und Herren bekannt gegeben 

Die Herrschinger Handballer (blaue Trikots), die am 17.September in die neue Landesliga-Saison starten, befinden sich bereits intensiv in der Vorbereitung.

Herrsching - Bei den Herren des TSV Herrsching läuft bereits die Vorbereitung auf die neue Landesligasaison. In einem Testspiel besiegte die Truppe vom neuen Trainer Ben Schulze den Bayernligist TSV Ismaning mit 27:20-Erfolg.

„Entscheidend ist es erst, wenn die Saison los geht“, wollte Schulze den Sieg gegen den höherklassigen Gegner nicht überbewerten. Für seine Mannschaft geht es am Samstag, 17. September, mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV Allach 09 II los. Die weiteren Gegner der Herrschinger sind: TSV Niederraunau, HT München II, SVW Burghausen (Auf), Eichenauer SV (Ab), TSV Simbach, TSV Ottobeuren, TuS Fürstenfeldbruck II (Ab), SG Dietmannsried/Altusried, TSV Haunstetten II (Auf) und TSV Landsberg (Auf).

Auch die Handballerinnen des TSV sind in der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Spielzeit, in der sie wieder in einer größeren Gruppe als zuletzt um den Aufstieg und gegen den Abstieg spielen werden. Auch die TSV-Damen starten am 17.September mit einem Gastspiel bei Aufsteiger FC Bayern München. Die weiteren Gegner der Herrschinger Frauen sind: TSV Vaterstetten, SG Biessenhofen-Marktoberdorf, HCD Gröbenzell II, HSG Würm-Mitte II, HSG Freising-Neufahrn (Ab), TSV Simbach, TV Gundelfingen (Auf), TSV Schleißheim (Auf) und Eichenauer SV (Auf).