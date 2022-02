Herrschinger Handballer überraschen beim TSV Allach

Von: Roland Halmel

Julian Taft erzielte in Allach starke sechs Tore. © Halmel

Herrsching – Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Allach hatten die Herrschinger Handball-Herren überraschend die Nase vorne. Mit einem 29:27-Erfolg entführten die Mannen von Coach Kurt Neumaier die Punkte vom Favoriten.

„Heute hat vieles zusammengepasst“, meinte Neumaier zufrieden. Allerdings musste der Sieg mit den Verletzungen von Patrick Herz (Knie) und Alexander Tietz (Muskel) teuer erkauft werden. „Jetzt darf nichts mehr passieren“, hofft Neumaier, dass sein eh schon kleiner Kader nicht noch weiter schrumpft. In Allach zeigten vor allem die jungen Akteure wie Julian Taft, Max Konstantin und Lukas Dorschel, die zusammen 16 Treffer erzielten starke Leistungen. Die Herrschinger erwischten auch gleich einen guten Start. Nach wenigen Minuten lagen sie mit 4:1 (5.) in Front. Die Führung verteidigten sie bis zum 8:8 (13.). Danach wogte die Partie mit mehreren Führungswechseln hin und her.

Spannende Schlussphase mit drei Strafzeiten für Herrsching

Ab dem 18:19 (38.) rannten die Gäste einem Rückstand hinterher. In der spannenden Schlussphase dominierten beide Abwehrreihen das Geschehen. Obwohl Herrsching drei Strafzeiten kassierte, zogen sie an den Hausherren vorbei. Die knappe Führung verteidigten sie dann bis zur Sirene. Nichts zu Jubeln gab es dagegen bei den Herrschinger Damen, die beim Post SV München mit 26:29 (11:14) unterlagen. „Wir müssen schauen, dass wir über 60 Minuten mehr Konstanz zeigen“, meinte Teamsprecherin Benita Oberhofer nach der durchaus vermeidbaren Niederlage. Die Gäste erwischten keinen guten Start. Nach acht Spielminuten lagen sie bereits mit sechs Toren hinten. Erst nach einer Viertelstunde erreichten die Herrschinger Damen Betriebstemperatur. Bis zum Wechsel kämpften sie sich wieder auf drei Tore heran. Den Schwung nahmen die Gäste auch in die zweite Hälfte mit.

Am Sonntag spielt Herrsching gegen den HSG Dietmannsried/Altusried

Beim 15:16 (36.) war der Anschluss geschafft. Der Ausgleich wollte in der Folge trotz einiger Möglichkeiten nicht fallen. Bis zum 26:27 (57.) blieb die Partie spannend. Mit einem Doppelschlag in den letzten Minuten machten die München Damen dann aber den Deckel auf ihren Heimerfolg. An diesem Wochenende sind die TSV-Frauen zweimal im Einsatz. Am gestrigen Freitag stand die Nachholpartie zuhause gegen Schwabmünchen auf dem Programm und am Sonntag (14.30 Uhr) empfangen sie den Post SV München. Die Herrschinger Männer spielen im Anschluss gegen den HSG Dietmannsried/Altusried (16.30 Uhr).