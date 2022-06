Herrschinger Partnerstadt Ravina-Romagnano hat einen neuen Maibaum

Maibaumaufstellen 2022 vor dem Rathaus in Ravina : © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Die Partnerstadt Ravina-Romagnano hat am vergangenen Wochenende einen neuen Maibaum aufgestellt.

Die Vorbereitungen liefen schon seit einigen Monaten. Unter der bewährten Regie von Ludwig Darchinger (Gemeinderat und Träger der Goldenen Bürgermedaille) wurde der 16 Meter lange Maibaum nach bayerischer Tradition in Ravina vorbereitet und bemalt. Auch die traditionellen Werkzeuge zum Aufstellen, wie z. B. die Scheren, wurden vom Team D´Herrschinger Tage zuvor gebunden und zum richtigen Gebrauch zur Verfügung gestellt.

Am 11. Juni war es nun soweit und der 3. Maibaum in der Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Herrsching und Ravina-Romagnano im italienischen Trentino konnte unter großer Anteilnahme der dortigen Einwohner aufgestellt werden. Aus Herrsching waren rund 80 Personen mit angereist und konnten das Spektakel vor dem Rathaus in Ravina live miterleben bzw. auch beim Aufstellen mithelfen. Unter ihnen auch 2. Bürgermeisterin Christina Reich und 3. Bürgermeister Wolfgang Schneider, der auch den Reisebus fuhr, sowie einige Gemeinderäte aus Herrsching. Nebenbei konnte jeder die fantastische Bergkulisse bei wolkenfreien blauen Himmel und sommerlichen Temperaturen genießen.

