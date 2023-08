Herrschinger Wildschmankerl jetzt im Kino

Filmpremiere „Rehragout-Rendesvous“ mit Tierarzt Dr. Ulrich von Weidenbach

Herrsching/München – Ein ganz besonderes Schmankerl war die Filmpremiere von Rita Falks Bestseller „Rehragout-Rendezvous“ aus der erfolgreichen Eberhofer-Krimiserie im Matthäser-Palast in München am 31. Juli für den Herrschinger Tierarzt und Galerist Dr. Ulrich von Weidenbach.

Denn der passionierte Hobbykoch und Jäger hatte nicht nur ein sehr raffiniertes Rehragout-Rezept für den 11. Krimi von Rita Falk beigesteuert, welches nach einem gemeinsamen Abendessen mit der Autorin in Ulrich von Weidenbachs Anwesen am Ammersee mit Danksagung im Rezeptteil des Krimis abgedruckt wurde („Herzlichen Dank dafür, lieber Uli! Es war wirklich vorzüglich!“), sondern er durfte „sein Rehragout“ im Film nun auch bei der Premiere auf großer Kinoleinwand bestaunen.

„Rehragout-Rendezvous“ in Herrsching am Ammersee

Ebenfalls unter den Premieren-Gästen: Die ebenfalls in Herrsching lebende Krimifestival-Veranstalterin Sabine Thomas, die im Herbst mit Rita Falk und Hörbuch-Sprecher Christian Tramitz die nächste große Eberhofer-Buchpremiere („Steckerlfisch-Fiasko“) im Circus Krone präsentiert. Sie hatte Rita Falk und Ulrich von Weidenbach bei einem Spaziergang mit Rita Falks Französischer Bulldogge Zenzi am Ammersee einander vorgestellt, und so kam es kurz darauf zu einem „Rehragout-Rendezvous“ in Herrsching, bei dem die Krimi-Autorin dem leidenschaftlichen Koch das streng geheime Rezept entlocken konnte.



Bei diesem Abendessen entstand auch die Idee zu einer Ausstellung von Rita Falks farbenfrohen Bildern in Ulrich von Weidenbachs Galerie Carosa im Rahmen des Krimifestival München im August 2022 unter dem Titel „FülleVollerFühleFarben“. Rita Falk konnte leider bei der Rehragout-Rendezvous-Premiere in München nicht dabei sein, wird aber im nächsten Jahr wieder ihre Bilder im Rahmen einer Ausstellung in Herrsching präsentieren. (kb)