Herrschingerin ist mit 100 Jahren fit und zufrieden

Katharina Ritzer führt selbst im Alter von 100 Jahren ein zufriedenes Leben. Zu ihrem runden Geburtstag gratuliert auch Bürgermeister Christian Schiller. © Gemeinde Herrsching

Katharina Ritzer feierte dieser Tage ihren 100. Geburtstag im Johanniter-Haus in Herrsching. Bürgermeister Christian Schiller überbrachte der Jubilarin herzlichste Geburtstagsgrüße, verbunden mit dem Wunsch für Gesundheit und Wohlergehen im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Katharina Ritzler kam am 22. Februar 1923 in dem damals kleinen Bauerndorf Zuchering bei Ingolstadt zur Welt. Sie wollte Schneiderin lernen, musste aber mit 15 Jahren zum Kriegshilfsdienst nach Waldkraiburg zur Schwarzpulverherstellung. Sie arbeitete anschließend in der Garnisonskantine in Ingolstadt, wo Sie im Luftschutzkeller die Bombardierung von Ingolstadt überlebte.

Ihren Mann Sepp lernt Katharina Ritzer aus Herrsching beim Tanzen kennen

Später ging sie als Haushaltshilfe nach Erling und in den Andechser Hof in Herrsching. Im Dezember 1947 heiratete sie in Drößling ihren Mann Sepp, den sie beim Tanzen in Frieding kennenlernte. 1952 zogen sie nach Herrsching und 1954 kam das einzige Kind, Josef, zur Welt. 2002 verstarb im Dezember, kurz vor seinem 80. Geburtstag, ihr Ehemann. „Sie konnte bis zum 95. Lebensjahr alle Dinge selbständig in ihrer Wohnung erledigen“, schildert ihr Sohn. „Sie trank jeden Abend eine halbe Bier.“

100-jährige Bewohnerin des Johanniter-Hauses in Herrsching ist geistig und körperlich fit

Mit 95 Jahren ging es alleine in der Wohnung nicht mehr und sie wollte auf eigenen Wunsch in das Altenheim in Herrsching. Dort lebt sie glücklich und zufrieden und bedankt sich bei der ganzen Belegschaft im Johanniter-Haus. „Dass sie in dem hohen Alter noch geistig und körperlich so fit ist, verdankt sie vielleicht ihrer immerwährenden Zufriedenheit“, so Josef Ritzer. (kb)