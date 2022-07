Herrschingerinnen schwingen bei TV-Show die Kochlöffel

Von: Michèle Kirner

Teilen

Monika und Julia Ortner nahmen an der neuen Sat.1-Show „Doppelt kocht besser“ teil. © Sat.1

Herrsching/München - Der Anruf vom Sender kam für Julia Ortner (34) überraschend: Ob sie mit ihrer Schwiegermutter Monika Ortner (61) an der neuen Sat.1-Show „Doppelt kocht besser“ teilnehmen wolle. Das Duo schlug ein – und am vergangenen Dienstag standen sie gemeinsam mit dem österreichischen Starkoch Alexander Kumptner vor der Kamera.

Julia Ortner kochte und Monika Ortner gab aus einem anderen Raum Anweisungen. Ein riskantes Unterfangen, bedenkt man das weit verbreitete Klischee eines angespannten Verhältnisses zwischen Deutschlands Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Die beiden winken entschieden ab und versichern: „Wir verstehen uns sehr gut.“ Auch noch nach dem Kochduell, das sich die 34-jährige Herrschingerin und die 61-jährige Münchnerin mit zwei anderen Paaren liefern?

Ausgestrahlt wird das Sat.1-Format seit Anfang Juli. Am Herd steht in der Sendung kein Hobbykoch und schon gar kein Profi, sondern ein Mensch, der nur gelegentlich den Kochlöffel schwingt. Der Könner sitzt derweil in einem separaten Raum und erklärt dem Partner Schritt für Schritt, was wo und wie gerührt, gebacken oder gekocht werden muss. Die drei wetteifernden Paare müssen jeweils verwandt, verliebt oder befreundet sein, so die Bedingung zur Teilnahme an der Sendung. Oder verschwägert wie das Köchinnen-Duo Ortner, das „spaßeshalber“ auf die Anfrage mit „Machen wir“ reagierte.

Als blutige Anfängerin sieht sich die zweifache Mutter Julia Ortner allerdings nicht. Nach der Arbeit im Vertrieb von Elektronikgeräten werfe sie regelmäßig ein paar Zutaten in den Thermomix oder Nudeln ins Salzwasser. „Ich kann alles, was schnell geht“, sagt sie. „Die Grundlagen wie Zwiebeln schneiden beherrscht sie“, pflichtet ihr ihre Schwiegermutter bei, die als Rechtsanwaltsgehilfin arbeitet. Die leidenschaftliche Köchin schreckt auch kein noch so kompliziertes Gericht ab. Im Gegensatz dazu traute sich Julia Ortner bislang nicht an Rezepte mit langer Zutatenliste und endlosen Erklärungen heran. Eine Hemmschwelle, die sie spätestens mit ihrer Zusage zur Sat.1-Show überwinden musste.

Denn Gastgeber und TV-Koch Kumptner forderte die Kochdebütantin mit Risotto und Hähnchenroulade mit Spinat und Feta heraus – und das sollte danach nicht nur gut schmecken, sondern in der Aufregung musste sie das Resultat mit ruhiger Hand auf dem Teller auch ansehnlich anrichten. Das Rezept liegt auch nicht der Köchin vor, sondern der Mitstreiterin, die ihr aus dem Off die Hand führt. Hinzu kommt der Zeitdruck, schließlich sind nur knapp 40 Minuten eingeplant.

Ins Schwitzen habe die Herrschingerin die gnadenlos tickende Uhr gebracht, verrät Monika Ortner. Ansonsten lief alles rund – abgesehen davon, dass sie beim einen oder anderen Handgriff die Anweisungen falsch interpretierte. Am Ende hat Julia Ortner etwas dazugelernt. Nämlich: „Es ist gar nicht so schwierig, etwas Aufwendiges zu kochen.“ Eine Erkenntnis, die die Schwiegermutter überhaupt nicht wundert. „Julia würde alles schaffen“, ist sie überzeugt.

Jetzt stellt sich die Frage, wie gut die Stimmung nach dem Nervenkitzel im Fernsehen zwischen den Teilnehmerinnen ist. „Wir haben ein noch besseres Verhältnis“, freuen sie sich. Nachgeschaut werden kann die Folge auf www.sat1.de/tv/doppelt-kocht-besser.

Kreisbote