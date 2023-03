Es wird vorerst nichts mit der „schwarzen Null“ in Herrsching

Herrschings Bürgerschaft will bei den Zukunftsthemen mitgestalten

Von: Petra Straub

Großes Interesse an den aktuellen Themen wie Hochwasser-Prävention und Krankenhausbau gibt es bei der Bürgerversammlung in Herrsching. © Andrea Jaksch

Herrsching - Rund 200 Gäste informieren sich bei der Bürgerversammlung in Herrsching über die Vorhaben der Gemeinde und wollen mit entsprechenden Anträgen mitgestalten. Landrat Stefan Frey informiert über die Krankenhaus- und Gymnasiumpläne. Großes Interesse besteht auch am Sturzflutrisikomanagement – Bürgerinnen und Bürger lassen sich auf einer digitalen Karte zeigen, bei welchen Regenmassen es für ihre Immobilie brenzlig wird.

2022 konnten Feste wie das Maibaumaufstellen in der italienischen Partnerstadt Ravina oder das Schlossgartenfest in Herrsching wieder stattfinden. Zudem hat die Kommune einige Vorhaben vorangebracht. Das zeigte Bürgermeister Christian Schiller im Rückblick. Die Sanierung der Mühlfelder Straße etwa, mit integrierten Schutzmechanismen für Fußgänger und Radfahrer. „Herrsching hat die erste Fahrradstraße“, verkündete er stolz. Die Kommune ist auch erste Fair-Trade-Gemeinde im Landkreis Starnberg, deshalb seine Bitte an die Bürgerschaft, „beim Einkauf ein bisserl darauf zu achten“.

Neu: Obdachlosenheim, Gemeindehaus, Notfallkonzept und Online-Bürgerservice

Das fertiggestellte Obdachlosenheim sei bereits bezogen und das neue Gemeindehaus in Widdersberg dem dortigen Brauchtumsverein übergeben worden. Ein Notfallkonzept sei in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Landratsamt erarbeitet worden, um in Krisenzeiten gerüstet zu sein. Damit sei der Ort nun „sehr gut aufgestellt“, so der Bürgermeister. Unter anderem durch den neuen Online-Bürgerservice (seit ein paar Tage mit Online-Fundbüro) und eine App, über die im Notfall vorgewarnt werde. Thema war auch das im Bau befindliche Gymnasium, für das im Oktober der Grundstein gelegt wurde. Es komme zu Verzögerungen, im Herbst 2025 soll der Betrieb jedoch aufgenommen werden. „Nachfragen haben wir ohne Ende“, erklärte Schiller. Übergangsweise würden Schülerinnen und Schüler etwa in Gilching und Germering in „Vorschulklassen“ beschult.

Der Bau von bezahlbarem Wohnraum in Herrsching verzögert sich

Den verschobenen Baustart bezahlbaren Wohnraums kündigte der Bürgermeister für 2024 an. 26 Mietwohnungen sollen entstehen („eines unserer ganz wichtigen Projekte“). Vorankommen will man auch mit der E-Mobilität und die Infrastruktur ausbauen. Zur privaten Nutzung gibt es nun ein neunsitziges Carsharing-Fahrzeug, das etwa für die Fahrt zum Möbelhaus oder für einen Vereinsausflug ausgeliehen werden könne.



Es wird vorerst nichts mit der „schwarzen Null“ in Herrsching

Die Finanzen waren weiteres Thema der Versammlung. Mit 20,9 Millionen Euro bezifferte Schiller die „Haupteinnahmequelle“ der Kommune durch Steuern. Wie 2022 (9,1 Millionen Euro) rechnet er dieses Jahr mit einem ähnlichen Anteil an Gewerbesteuereinnahmen (9,1 Millionen Euro). Gehofft habe er ursprünglich auf „die schwarze Null“, nach den Widrigkeiten durch Krieg und Teuerungen sei nun jedoch eine Kreditaufnahme notwendig, etwa für den Bau des Kinderhauses am Fendlbach (Kosten 6,9 Millionen Euro) und die Dreifachturnhalle an der Realschule. Trotzdem sei in Herrsching im überregionalen Vergleich „alles noch wunderbar“. Schiller kündigte jedoch an, sich in Zukunft „auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren“. Die Bürgerinnen und Bürger rief er auf, sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr und bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen im Oktober als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu engagieren.

Krankenhauserweiterung am bestehenden Standort in Herrsching nicht möglich

„Seit einigen Wochen wissen wir, dass die Krankenhauserweiterung am Standort nicht möglich ist“, verkündete Schiller und gab den Stab an Landrat Stefan Frey weiter, der über den geplanten Krankenhausneubau an der Seefelder Straße in Herrsching informierte. Im Zuge der geplanten Krankenhausreform, bei der kleine Kliniken „in Frage gestellt“ seien, und aufgrund des Anspruchs des Landkreises Starnberg an die Gesundheitsversorgung würden vor Ort „leistungskräftige Krankenhäuser“ gebraucht.

Gymnasium: Unterricht außerhalb des Landkreises Starnberg ist teuer

Zehn Millionen Euro Gastschulbeiträge zahle der Landkreis jährlich für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern außerhalb des Landkreises Starnberg, so Frey zum Thema Gymnasium. Um dem „Riesenbedarf“ an Plätzen im Landkreis zu decken, werde in Herrsching eine Schule gebaut. Die gerade beginnenden Rohbauarbeiten sollen nächstes Jahr fertiggestellt werden. Die Baukosten für das Projekt seien „der Hammer“, so Frey, was dem Krieg und der Baustoffknappheit geschuldet sei.

Landrat bittet um Spenden und offene Herzen für Flüchtlinge

In Sachen Flüchtlingsbeherbergung bat Frey die Anwesenden, weiterhin private Unterkünfte anzubieten, um Obdachlosigkeit und Turnhallen-Unterkünfte zu vermeiden. Die Unterbringung in Privatwohnungen sei im Laufe der Zeit „schwierig geworden“, sie sei jedoch erforderlich, um die Geflüchteten nicht wieder in Turnhallen unterbringen und sportliche Aktivitäten einschränken zu müssen. Container-Unterkünfte würden in Kürze im Landkreis Starnberg in Wörthsee, Tutzing und Feldafing gebaut und seien voraussichtlich im Mai-Juni bezugsfertig. Weiterhin auf das Ukrainehilfe-Konto des Landkreises etwa für Deutschkurse zu spenden, sich ehrenamtlich zu engagieren und „offene Herzen“ zu haben für die Geflüchteten, darum bat Frey zur Sicherung der Stabilität im Landkreis.

Herrschings Bürgerschaft sehr interessiert an Sturzflutrisikomanagement

Christian Tomsu von der Firma Spekter in Herzogenaurach stellte die Planung des Sturzflutrisikomanagements vor zeigte den Bürgerinnen und Bürgern in der Versammlungspause am PC auf, „wann ihnen der Regen zur Haustüre reinläuft“ (Schiller). Nach Bestandsanalyse und Gefahrenermittlung befasse sich das Unternehmen derzeit mit der Beurteilung von Gefahren und Risiken nach Starkregen und großflächigem Niederschlag, um anschließend eine Gefahrenkarte erstellen zu können, die die Grundlage für umzusetzende Schutzmaßnahmen bildet.

Bürgerantrag: Herrsching soll Schwammstadt werden

Bei den Anträgen aus der Bürgerschaft gab es eine Mehrheit dafür, Herrsching als so genannte „Schwammstadt“ im Ortsplanungskonzept zu berücksichtigen und etwa mit Präventionsmaßnahmen (wie der Schaffung von Versickerungsmöglichkeiten beim Hausbau) die Entstehung von Sturzfluten zu reduzieren. „Wird die Bevölkerung in die Krankenhausbau-Planung einbezogen?“, wollte eine Bürgerin wissen. Das geschehe im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens, sagte Schiller. Weiter: „Wir sind froh, so ortsnah eine medizinische Versorgung gewährleisten zu können.“

Christian Tomsu von der Firma Spekter stellt bei der Bürgerversammlung das für Herrsching erarbeitete Sturzflutrisikomanagement vor. Viele nutzten die Gelegenheit, sich dabei über die Situation vor ihrer Haustüre zu erkundigen. © Petra Straub

Den wenig attraktiven Bahnhof sprach eine Bürgerin an. Schiller erläuterte die Bemühungen der Kommune, in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro Nutzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aufgrund der finanziellen Situation der Kommune bat er diesbezüglich jedoch um Geduld. „Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir uns das leisten können.“

Bürgerinnen und Bürger sollen Müll einsammeln, nicht nur am Herrschinger Bahnhof

Um Unterstützung beim Müllsammeln unter anderem am Bahnhof bat eine Bürgerin, die das regelmäßig tut. Die Radfahrschutzstreifen wieder abzuschaffen, forderte ein Bürger, der die Maßnahme als Gefahr für Radfahrer sieht, weil Autofahrer zu wenig Abstand nähmen. Sein Antrag fand jedoch keine Mehrheit.

Was kann mit dem Laserdrucker der Christian-Morgenstern-Schule hergestellt werden? Auch das wurde bei der Bürgerversammlung in der dortigen Martinshalle gezeigt. © Petra Straub

Auf Antrag wird das Baumkataster künftig auf der Website veröffentlicht. Schiller versprach auf Anfrage auch, am Thema Kurzzeitpflege dranzubleiben und nach geeigneten Grundstücken und Betreibern Ausschau zu halten.