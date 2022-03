Auch das BRK in Starnberg will Menschen aus der Ukraine helfen

Hilfe aus dem Landkreis Starnberg für die Freunde in der Ukraine

Von: Petra Straub

Die Osteuropahilfe schickt derzeit mit Kleinbussen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze. © Osteuropahilfe

Starnberg/Region – Nach Jahre langen Konflikten führt Russland seit Donnerstag einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zerstörung und Tot sind die Folgen. Wie viele andere leisten Hilfsorganisationen aus Starnberg und der Region bereits tatkräftig Unterstützung. Die ersten Ukrainer sind im Oberland angekommen. Am Montag wurden zwei Transporte mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze zu Polen transportiert.

„Es ist furchtbar.“ Fassungslos ist Maria Reitinger, die Vorsitzende des Vereins Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München, über das Geschehen in der Ukraine. Seit vielen Jahren unterstützt der Verein dort Einrichtungen und Personen mit Geld- und Sachspenden. Das letzte Mal brachte ein Kurier am Freitag vor einer Woche 2.500 Euro für die Sanierung eines Heimes für psychisch kranke Menschen sowie Hilfsgüter nach Pidkamin im Westen der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt sei der Fahrer noch zuversichtlich gewesen, dass es nicht zum Äußersten kommt. Doch jetzt ist alles anders. „Es darf keiner mehr rein“, klagt Maria Reitinger.

Kurierfahrten zum Lager in Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze

Deshalb hat man einen anderen Weg gesucht und gefunden, um den langjährigen Freunden in der Ukraine zu helfen. Und nicht nur ihnen. „Wir haben ein Lager in Przemysl“, erklärt Maria Reitinger pragmatisch. Das ist an der polnischen Grenze zur Ukraine. Dort hat der Verein einen Umschlagplatz für Hilfsgüter. Diese treffen beim Verein bereits reichlich und werden zu den Hilfsbedürftigen gebracht. Decken, warme Kleidung, Medikamente, Verbandszeug und 5.000 Euro waren am Montag dabei, um vor Ort kaufen zu können, was dringend gebraucht wird. Der Verein hofft weiterhin auf breite Unterstützung durch Sach- und Geldspenden. Die Vorsitzende verweist auf die Homepage (www.osteuropa-hilfe.de), auf der Genaues nachzulesen ist.

Medikamente, Verbandsmaterial und Netze von Toren werden gebraucht

Gebraucht werden vor allem Medikamente und Verbandsmaterial, aber auch Nachtsichtgeräte, Generatoren und Schutzbekleidung sowie Netze wie die von Fußballtoren, sagt Maria Reitinger. Diese werden vor Ort zu Tarnnetzen umfunktioniert. Auch ein stabiler Transporter wäre hilfreich. Froh ist die engagierte Helferin darüber, dass der Verein schon zwölf Personen aus der Ukraine ins Oberland bringen konnte. Vier Frauen und acht Kinder im Alter von zehn Monaten bis zehn Jahren.



Auch das BRK in Starnberg will Menschen aus der Ukraine helfen

Das sollen aber noch nicht alle sein. Weitere Personen, nicht nur aus Wolfratshausens Partnerstadt Brody, sollen ins Oberland und an den Starnberger See gebracht werden. Dem Verein wurden dafür noch einige freie Betten von Privat gemeldet. Wer zudem Unterkünfte für die Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stellen möchte, den verweist Maria Reitinger an die Kommunen, die derzeit freie Betten registrieren.



Das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Starnberg ist dabei, die Bestände zu erfassen und sich seitens der Verwaltung auf einen Einsatz im Rahmen des Ukraine-Kriegs vorzubereiten. Das bestätigt Starnbergs Kreisgeschäftsführer Jan Lang. Eine diesbezügliche Abfrage ist bereits vergangene Woche bei der Kreisgeschäftsstelle eingegangen.



Noch kein konkreter Einsatz des BRK Starnberg geplant

Bei einer Sitzung der Landesgeschäftsstelle mit Vertretern der bayerischen Kreisverbände am Montag sei jedoch noch nichts Konkretes besprochen worden, ist seitens der Kreisgeschäftsstelle in Starnberg zu hören. Bei internationalen Hilfen sei das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zuständig für die Koordinierung von humanitärem Schutz und die Unterstützung von Opfern von Krieg. Dieses sei im Kontakt mit dem nationalen Roten Kreuz in der Ukraine.



Lang nimmt an, dass das Deutsche Rote Kreuz Unterstützung bei der Flüchtlingshilfe und bei der Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften leisten wird. Der Ablauf ist folgender: Das Generalsekretariat verteilt die Aufgaben an die Landesverbände und diese setzen dann die Kreiseinrichtungen ein.



Pandemie sorgt für viele Ausfälle beim BRK im Landkreis Starnberg

Der Landesverband habe bislang nur eine erste Abfrage für eine mögliche medizinische Hilfe und Transportkapazitäten gestellt, so Lang. Deshalb wurde in Starnberg der Bestand aufgenommen und gezählt, „was entbehrt werden kann“. Dabei gehe es in erster Linie um Fahrzeuge und eine Hilfsmannschaft, bestehend aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften. Kontraproduktiv sei aktuell, dass man sich noch in der Corona-Pandemie befinde und mit „extrem vielen Ausfällen“ konfrontiert sei durch Personen, die am Omikron-Virus erkrankt seien und jene, die sich in Quarantäne befinden.