Tanklöschfahrzeug aus Siegertsbrunn für Feuerwehr in Kroatien

Teilen

Das ausgediente Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Siegertsbrunn ist jetzt in Kroatien im Einsatz. Am Wochenende wiesen Feuerwehrkräfte aus Planegg und Siegertsbrunn die Kollegen in Kucè ein. © Feuerwehr Planegg

Planegg/Siegertsbrunn - Der Freiwilligen Feuerwehr in Kucè in Kroatien mangelt es an der nötigen Ausrüstung. Nicht nur Schutzausrüstung fehlt, sondern auch ein geeignetes Fahrzeug. Jetzt konnten die Freiwilligen Feuerwehren Planegg und Siegertsbrunn Abhilfe schaffen.

Als im Jahr 2017 feststand, dass die alte Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr Planegg ausgetauscht werden wird, kam die Feuerwehr durch eine private Anfrage in Kontakt mit der Freiwilligen Feuerwehr in Kucè, einem kleinen Ort etwa 25 Kilometer südlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

Es fehlte an der persönlichen Schutzausrüstung

Dabei zeigte sich, dass die örtliche Feuerwehr sehr schlecht beziehungsweise in vielen Teilen schlicht überhaupt nicht mit den für eine Feuerwehr notwendigen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet ist, so die Feuerwehr Planegg. Dazu gehört unter anderem auch, dass ein Großteil der Mitglieder nicht einmal über eine persönliche Schutzausrüstung verfügte. Durch die Spende der ausgemusterten Schutzanzüge der Freiwilligen Feuerwehr Planegg, konnte diese Lücke schließlich 2018 geschlossen werden. Doch den beteiligten Kameraden aus Planegg war schnell klar, dass dieser Feuerwehr langfristig geholfen werden muss, um im Einsatzfall vernünftig Hilfe leisten zu können.

Bei Alarm wird Feuerwehrfahrzeug erst angefordert

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kucè müssen aktuell alle Einsätze mit einem privaten Pkw und einem Mannschaftstransporter durchführen. Obwohl das Einsatzspektrum in Kucè sehr vielfältig ist - von normalen kleineren technischen Hilfeleistungen bis hin zu klassischen Brändeinsätzen und Vegetationsbränden - steht der Gemeinde Kucè kein richtiges Feuerwehrfahrzeug für derartige Einsätze zur Verfügung. Dieses muss im Alarmfall erst gezielt angefordert werden. Aber selbst dann ist nicht sichergestellt, dass die notwendige Unterstützung kommen wird. Ein Umstand, welcher vor allem nach dem Erdbeben am 22. März 2020 ein deutliches Problem darstellte.

Am Wochenende wurde das Tanklöschfahrzeug nach Kroatien gebracht

Doch nach etwa zwei Jahren der Planung und Organisation ist es jetzt soweit. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn kann die Feuerwehr Planegg stolz mitteilen, dass Mitglieder beider Feuerwehren am vergangenen Wochenende das alte Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Siegertsbrunn nach Kucè gebracht und die dortigen Mitglieder in die Bedienung des ersten eigenen Tanklöschfahrzeugs eingewiesen haben.

Das Feuerwehrfahrzeug aus Deutschland ist jetzt in Kroatien im Einsatz. Ehrenamtliche haben es dieser Tage überführt. © Feuerwehr Planegg

Damit im Einsatzfall neben dem Fahrzeug auch die dazu notwendigen Gerätschaften zur Verfügung stehen können, danken die Feuerwehren Planegg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn folgenden Einrichtungen innerhalb des Landkreis Münchens für die unbürokratische Unterstützung: Freiwillige Feuerwehr Baierbrunn, Freiwillige Feuerwehr Neuried, Freiwillige Feuerwehr Helfendorf sowie die Werkfeuerwehr Linde und der ABC-Zug München-Land.

Sieben Paletten voller Feuerwehrausrüstung gingen nach Kucè

Nur durch deren gemeinschaftliche Unterstützung erhielt die Freiwillige Feuerwehr Kucè bereits gesamt sieben Europaletten voll mit notwendiger Ausrüstung per Spedition geliefert. Mit dabei sind unter anderem Atemschutzgeräte, Strahlrohre, Schläuche, Schutzkleidung, zwei Rettungssätze (Spreizer/Schere), zwei Notstromaggragate und eine Steckleiter. Neben der Einweisung der Maschinisten auf das Fahrzeug wurden weitere Einsatzkräfte an den Rettungssätzen ausgebildet.