Historische Wörsching-Bilder im Museum Starnberger See

Von: Petra Straub

Die historischen Fotografien aus dem Nachlass der Fotografen-Familie Wörsching sind bis 25. September im Museum Starnberger See zu sehen. © Museum Starnberger See, Maximilian Rossner

Starnberg – Nur noch zwei Wochen sind die historischen Fotografien aus dem Nachlass der Fotografen-Familie Wörsching im Museum Starnberger See zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel „Ein fotografisches Gedächtnis“ ist am 1. Mai eröffnet worden und noch bis zum 25. September zu besuchen.

Eine große Anzahl historischer Fotos aus dem Bestand des Stadtarchivs wurden für die Ausstellung gesichtet und eine Auswahl getroffen, die einen Einblick in die Motive und Umfänge der Arbeit des 1877 gegründeten Fotostudio Wörsching gibt. Mit Geschäftssinn und künstlerischem Talent wurden Joseph Wörsching (1851–1931) und seine Nachkommen erfolgreich und nebenbei zu Dokumentaristen der Starnberger Stadtgesellschaft. Josef Wörsching wuchs im Malerbetrieb des Vaters auf. Für die Ausbildung zum Kunstmaler, Vergolder und Stuckateur zog er aus. Er arbeitete an den Schlössern von Ludwig II., ging auf Wanderschaft und kehrte zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Anastasia gründete er 1877 das erste Fotoatelier im Haus seines Vaters an der Possenhofener Straße in Starnberg. Sein Sohn Richard (1887–1937) und sein Enkel Richard (*1932) bauten das Atelier weiter aus.



Museumsbesucher sollen Informationen zu den Fotos liefern

Die Zusammenarbeit mit den Besuchern ist in dieser Ausstellung besonders wichtig. Oft ist bei den alten Aufnahmen nicht mehr bekannt, wer auf den Bildern zu sehen ist oder wo fotografiert wurde. Wer etwas erkennt oder wem etwas einfällt, der hinterlässt auf einem Klebezettel eine Botschaft direkt in der Ausstellung. „Auf diese Weise haben sich bereits interessante Zusammenhänge ergeben“, so Museumsleiter Benjamin Tillig.

Geöffnet ist das Museum Starnberger See von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro und ist für Kinder bis sechs Jahre kostenfrei. (kb)

Um die Besuchenden und ihr Wissen einzubinden, werden Ausstellungsbesucher im Museum Starnberger See gebeten, Zettel mit Informationen an die Exponate zu kleben. © Museum Starnberger See, Maximilian Rossner