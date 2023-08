Hitzeschutz: Lösungssuche am Wiesengrund in Starnberg

Von: Thomas Lochte

Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, sind die Terrassen und Balkons im Wohngebiet „Am Wiesengrund“ kaum nutzbar. Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden. (Symbolfoto) © Piero Nigro/aal.photo/Imago

Starnberg - Der Wunsch von Anwohnern des Einheimischenmodells „Am Wiesengrund“ nach Balkons und Terrassenüberdachungen ist im Bauausschuss Starnberg auf Wohlwollen gestoßen.

Eine ausgiebige Ortsbesichtigung in der vergangenen Woche ergab das Meinungsbild, dass Schatten spendende Anbau-Lösungen für die Wiesengrund-Bewohner nicht nur wünschenswert sind, sondern auch zwingend für Aufenthaltsqualität „zu jeder Jahreszeit“ zählen müssten, wie es BMS-Stadtrat Josef Pfister in der folgenden Ausschusssitzung formulierte.

Anwohner zeigen in Starnberg auf, warum Terrassen ohne Sonnenschutz quasi nicht nutzbar sind

Anwohner hatten bei dem Ortstermin zuvor recht anschaulich dargelegt, dass Terrassen ohne Sonnenschutz praktisch nicht nutzbar sind und dass wegen bestimmter Windschneisen in dem Neubaugebiet auch Regenschutz dringend erforderlich wäre, damit es zum Beispiel nicht in die Gebäude hereinregnet. Fest verbaute Schutzvorrichtungen wie zum Beispiel Pergolen bedürfen bislang allerdings einer Bebauungsplanänderung, die für die Stadtverwaltung personal- und zeitaufwendig wäre – die um etwas pragmatischere Lösungen bemühten Stadträte favorisieren nunmehr die Idee, mit sogenannten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu arbeiten: Stadtbaumeister Stefan Weinl hält diesen Weg für „nach dem derzeitigen Bebauungsplan nicht möglich“, da hiermit am Wiesengrund Baugrenzen überschritten und Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden würden. Es sei auch keineswegs erwartbar, dass das Kreisbauamt als Genehmigungsbehörde solchen Befreiungen zustimmt: Dieses hatte am 19. April am Wiesengrund den ohne Genehmigung begonnenen Bau einer Pergola gestoppt.



Verkompliziert wird die Sachlage zusätzlich durch eine anhängige Nachbarschaftsklage am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen den Bebauungsplan sowie die auf Ebene des Bundesverwaltungsgerichts geprüfte Vereinbarkeit des Paragrafen 13b Bundesbaugesetz mit europäischem Recht: Auch hier geht es im Prinzip darum, ob Bebauungspläne unwirksam werden können, sobald Grundzüge der Planung nicht berücksichtigt wurden.



Bei Markisen und anderen „schattenspendenden“ Lösungen, die nicht festverbaut sind, bräuchte es keine Befreiungen und auch keine Änderung des Bebauungsplans. (kb)