Hochaggressiver Mann attackiert Verkehrsteilnehmer im Würmtal

Die Polizei wird am Samstag ins Würmtal gerufen. Dort attackiert ein hochaggressiver Mann Verkehrsteilnehmer und beschädigt Fahrzeuge. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gauting - Er beschädigt Fahrzeuge, zieht einen Fahrschüler vom Motorrad und beißt einem Polizisten an der Bedarfsampel im Würmtal mehrfach in den Arm. Die Polizei sucht weitere Personen, die von einem alkoholisierten und polizeibekannten 28-Jährigen angegangen wurden.

Am Samstag gingen gegen 10.15 Uhr bei der polizeilichen Einsatzzentrale in Gauting mehrere Mitteilungen von Autofahrern ein, dass ein hochaggressiver großer Mann an einer Bedarfsampel im Würmtal kurz vor der Fischzucht wartende Autofahrer angeht, indem er gegen deren Fahrzeuge treten, Autospiegel beschädigen, die Autoinsassen beleidigen und um sich schlagen würde.

Mann befindet sich in psychischer Ausnahmesituation

Eine Streife der Polizeiinspektion Gauting wurde daraufhin umgehend in Marsch gesetzt und konnte den Mann an der beschriebenen Örtlichkeit mitten auf der Staatsstraße kurz vor der Bedarfsampel in Richtung Starnberg feststellen. Der Mann kam nach polizeilicher Ansprache direkt auf die Streifenbeamten zu, die sofort erkannten, dass sich ihr Gegenüber aufgrund seines Auftretens in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Aggressiver Mann wird in Handschellen abgeführt

Dem Mann wurde daher die vorläufige Festnahme erklärt und er wurde mit Handschellen abgeführt. Im Streifenwagen leistete der 28-jährige arbeitslose Mann aus München massiven Widerstand, dabei trat er mit den Füßen die hintere Seitenscheibe des Streifenwagens heraus und biss einen 30-jährigen Polizisten mehrfach in den Arm. Auch auf der Dienststelle der PI Gauting setzte der Mann seine Widerstandshandlungen ohne Unterlass fort, so dass er nach einer Blutentnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft München II in einem RTW in Begleitung eines Notarztes in die Gautinger Psychiatrie eingewiesen werden musste.

Sieben Geschädigte melden sich bei der Polizei in Gauting

Mittlerweile haben sich sieben geschädigte Autofahrer bei der Polizeiinspektion Gauting gemeldet, unter anderem auch ein 40-jähriger Mann aus Tölz, dem der Täter unvermittelt die Brille aus dem Gesicht gerissen hatte, nachdem es zuvor gelungen war, die Fahrertüre zu öffnen.

28-Jähriger zieht in Gauting Fahrschüler vom Motorrad

Auch eine 57-jähriger Fahrlehrer aus Gauting erstattete Anzeige, nachdem der Täter seinen Fahrschüler einfach vom Motorrad gezogen hatte und dabei das Fahrschulmotorrad auf die linke Seite umgefallen war, so dass ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Einen Schaden von mindestens 2.500 Euro an seinem VW Multivan zeigte ein 60-jähirger Außendienstleiter aus Germering an, in dessen Pkw der Täter mehrfach getreten hatte beziehungsweise den Spiegel herausgetreten hatte.

Der vom Täter angerichtete Schaden an den Pkws dürfte sich nach bisherigen Schätzungen auf mindestens 6.000 Euro belaufen.

Der bereits polizeibekannte Täter, der laut Polizei nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol (1,1 Promille), sondern aufgrund seiner gezeigten Verhaltensauffälligkeiten auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben dürfte, ist zudem im Besitz einer Erwerbsberechtigung für den Bezug von medizinischem Cannabis in einer Münchner Apotheke.

Polizei bittet Geschädigte um Hinweise

Zeugenaufruf: Die Gautinger Polizei bittet eventuell weitere Geschädigte sich unter Tel. 089-893133-21 zu melden. (kb)