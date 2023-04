Höhlen, Schaukeln, Klettergerüste: So sieht der Wunschspielplatz der Kinder in Unering aus

Von: Michèle Kirner

Schüler entwerfen im Rahmen des Ferienprogramms der Seefelder Nachbarschaftshilfe ihren Wunschspielplatz. © Michèle Kirner

Seefeld-Unering - Auf der grünen Wiese stehen neben Unerings Fußballplatz ein kleines Häuschen, eine Rutsche, eine Schaukel und ein Klettergerüst. Den Spielplatz aufzupeppen war die Aufgabe der am NBH-Ferienprogramm teilnehmenden Kinder.

Aufgeteilt in drei Gruppen entwarfen 24 Schüler ihren Wunschspielplatz in Unering – und begeisterten mit ihrem Wurf allen voran Bürgermeister Klaus Kögel. „Ganz toll“, zeigte er sich von der Arbeit der Kinder beeindruckt. „Kinderideen statt teure Architektenwettbewerbe“, applaudierte Vater und Gemeinderat Ulrich Pirzer in der ersten Ferienwoche den kleinen Bauherren. Die Erst- bis Fünftklässler hatten im Rahmen des Ferienprogramms der Seefelder Nachbarschaftshilfe (NBH) auf Spanplatten geradezu professionell Höhlen, Schaukeln oder Klettergerüste in Kleinformat gebaut und Eltern, Bürgermeister und Gemeinderäten vorstellten. Regie führte Verena Hentschel. Die zweifache Mutter hat mit der Operation „Tatort Uneringer Spielplatz“ das erste Projekt ihres Unternehmens „Kosmos – Raum für individuelle Fähigkeiten“ durchgeführt. Vorstellbar wäre eine teilweise Umsetzung in zirka drei Jahren.

Der Wunschspielplatz in Unering soll eine Seilbahn, einen Tunnel und ein Gummiband enthalten

Unter Federführung von Hentschel schritten sie das Areal mit dem Maßband ab und ließen sich von anderen Spielplätzen inspirieren. In vier Gruppen zimmerte der Nachwuchs aus der NBH-Mittagsbetreuung in der ersten Osterferienwoche aus Gips, Zeitung, Klopapier, Farbe, Holz und Moosgummi vier Varianten, wie das Gelände in Zukunft aussehen könnte. Favorisierte Spielgeräte waren die Seilbahn, der Tunnel und das Gummiband. Aber auch das Klettergerüst gehörte ins Repertoire der Nachwuchsarchitekten.

Kinder haben bei der Spielplatzgestaltung alle Altersgruppen im Blick

Lucas (9), Max (7) und die 8-jährigen Valentin, Kilian und Lena planten in ihrem Entwurf für die Erwachsenen einen Turm zum Hochkraxeln ein. Ronja zeigte als Stellvertreterin ihrer Gruppe auf den „Ratschplatz für Erwachsene“ und den Bücherschrank mit Lesbarem zum Zeitvertreib. Elias präsentierte den Mülleimer „für Kaugummi, die sonst die Spielgeräte verkleben“. Die Mädel-Konstrukteure ersetzten in ihrem Modell eine Holz- mit einer Babyschaukel. Und sie haben an den Parkplatz für die Fußballer gedacht. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit orientierten die Schüler sich am Bestand – und hatten alle Altersgruppen im Blick, lobte Kögel. Sogar ein erster Hilfekasten war an ein Modellhäuschen geschraubt. Für das Pflaster, sollte doch einer von der Schaukel purzeln und sich trotz dem darunter verteilten Sand verletzen, erklärte Ronja.

In Meiling und Drößling gibt es noch keinen Spielplatz

Das Ganze ins Rollen gebracht hatte Projektleiterin Hentschel, die mit dem Vorschlag an Bürgermeister herangetreten ist, erinnerte sich Kögel. „Ich habe gesehen, was Kinder alles zustande bringen, wenn man ihnen die Verantwortung überlässt“, begründete die Industrie- und Grafikdesignerin die Unternehmensgründung und war glücklich über das Pilotprojekt. „Die Kinder haben drei Stunden lang konzentriert gebaut und wollten gar nicht mehr aufhören.“ Zur Seite stand ihr das Team der Mittagsbetreuung, während Mia Rottländer vom Jugendhaus die Woche in Fotos festgehalten hat.

„Jetzt können wir aus vielen guten Ideen auswählen“, freute sich Kögel und überlegte laut, die Modelle „als Wertschätzung“ der Ratsrunde vorzustellen. Ganz billig sei der Bau nicht, denn die „Sicherheitsanforderungen sind sehr hoch und somit teuer“. Allerdings gibt es bereits einen potenziellen Spender. In einem Stufenplan könnte man bis 2026 das eine oder andere umsetzen, schätzte Kögel. „Wir müssen aber auch daran denken, dass die Drößlinger und Meilinger noch gar keinen Spielplatz haben“, gab der Bürgermeister zu Bedenken. „Wir sollten im Gemeinderat besprechen, ob wir das Ergebnis vom Uneringer Spielplatz copy-paste auf andere übertragen.“