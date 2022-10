Hohe Auszeichnung für Professor Dr. Frank Walthes aus Neuried

Von: Petra Straub

Teilen

Vergangene Woche hat Professor Dr. Frank Walthes aus Neuried von Ministerpräsident Dr. Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden erhalten. © Joerg Koch/ Bayerische Staatskanzlei

Neuried – Professor Dr. Frank Walthes aus Neuried hat eine der höchsten Auszeichnungen erhalten, die es in Bayern gibt: Ministerpräsident Dr. Markus Söder verlieh dem Vorstandsvorsitzenden der Versicherungskammer Bayern und Honorarprofessor an der Universität der Bundeswehr den Bayerischen Verdienstorden.

Der Bayerische Verdienstorden ist nach dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst der zweithöchste Orden des Freistaates Bayern.



Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer Bayern

Professor Dr. Frank Walthes ist Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer Bayern. Nach Stationen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und bei der Allianz leitet er nun seit rund zehn Jahren diese bayerische Institution. Daneben engagiert er sich in Branchenverbänden und setzt als Vorsitzender des Landeskuratoriums Bayern des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft für Bildung und Innovation ein. Er hat darüber hinaus eine Honorarprofessur für Finanzdienstleistungen an der Universität der Bundeswehr München inne. Professor Walthes gehört damit zu den Personen, die diese hohe Auszeichnung bereits während ihres aktiven Berufslebens erhalten.



Seit seiner Stiftung wurde der Bayerische Verdienstorden an 5.717 Personen, darunter 811 Frauen, verliehen. Laut Gesetz ist die Zahl der lebenden Ordensträgerinnen und -träger auf 2.000 Personen begrenzt. Nach der Verleihung am 8. Juli 2021 waren es 1.536. (po/kb)