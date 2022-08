Hoher Sachschaden bei Wendemanöver - eine Person leicht verletzt

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Landkreis - Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 auf Höhe der Abzweigung Gut Kerschlach.

Ein 67-jähriger Münchner befuhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße 2 von Starnberg kommend in Richtung Weilheim. Hinter ihm fuhr ein 70-jähriger Münchner mit seinem Ford Mustang in gleicher Richtung.

Der Golf-Fahrer wollte eigentlich an einer Abzweigung Richtung Obertraubing nach links abbiegen. Diese Abfahrt verpasste er jedoch, weshalb er sich zu einem Wendevorgang auf Höhe Gut Kerschlach entschloss. Hierzu blinkte er und zog sein Fahrzeug nach rechts. In diesem Augenblick erkannte er, dass sich am linken Fahrbahnrand der Bundesstraße 2 einen Feldweg befand. Der Münchner entschloss sich kurzfristig in diesen abzubiegen, blinkte links und fuhr auf die Fahrbahn zurück.

Der Mustang-Fahrer fuhr in diesem Moment allerdings schon am Golf vorbei. Der Golf touchierte mit dem vorderen linken Fahrzeugeck die Beifahrerseite des Mustangs, wodurch sich dieser mehrfach um die eigene Achse drehte und in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen kam.

Beim Mustang lösten alle Seitenairbags aus. Die 83-jährige Beifahrerin im Mustang wurde durch den auslösenden Airbag leicht am Arm verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht nötig .Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand zirka 15.000€ Sachschaden. Die Bundesstraße 2 war zur Unfallaufnahme für zirka eine Stunde nur einseitig befahrbar.

Kreisbote