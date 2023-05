Hoher Schaden bei Brand in Lotto-Annahmestelle in Gauting

Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte sind beim Brand in der Lotto-Annahmestelle in Gauting im Einsatz. © Andrea Jaksch

Gauting - Ein technischer Effekt ist die Ursache für den Brand in der Lotto-Annahmestelle in der Bahnhofstraße in Gauting. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Wie berichtet, war am Dienstag ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Bahnhofsstraße ausgebrochen. Gegen 10 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte an, um den Brand zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich drei Personen durch das Einatmen von Rauchdämpfen eine Rauchgasintoxikation zu.

Jetzt wurde die Ursache für den Brand in Gauting gefunden. Der Sachschaden wird auf 750.000 Euro geschätzt. © Andrea Jaksch

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hatte die Ermittlungen unmittelbar übernommen. Eine Untersuchung des Objektes durch Brandermittler der Kripo einen Tag nach dem Brand ergab als Brandursache einen technischen Defekt. Während die Lottoannahmestelle im Erdgeschoß des Gebäudes stark beschädigt wurde, bleiben die darüberliegenden Wohnungen nach bisherigen Erkenntnissen bewohnbar. Die durch Rauchgase leicht verletzten Personen konnten nach einer medizinischen Behandlung wieder entlassen werden.

Nach einer ersten Einschätzung beträgt der entstandene Sachschaden rund 750.000 Euro. (kb)