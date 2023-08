Hop-on/Hop-off-Tour mit Landrat Frey im Landkreis Starnberg

DLR-Standortleiter Zekeriya Ceyhanli (v.l.), Landrat Stefan Frey, MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch und gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter sind den Vorteilen der Expressbuslinie X910 überzeugt. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Welche Wissenschaftsadressen sind an der Express-Buslinie X910 im Landkreis Starnberg zu finden und wie steht es um die Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe in diesem Bereich? Eine Hop-on/Hop-off-Tour mit Landrat Stefan Frey bringt Ergebnisse, die mit Hoffnungen verknüpft sind.

Effiziente Pendler-Linie mit Wissenschaftscharakter – so könnte man die Expressbuslinie X910 beschreiben, die vom Landkreis Starnberg bis in den Landkreis München verkehrt. Denn entlang der 15 Stationen befinden sich laut einer Pressemitteilung des Landratsamts nicht nur einige Unternehmen, etwa im Gewerbegebiet Süd in Gilching, sondern auch wissenschaftliche Einrichtungen, wie beispielsweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Asklepios-Klinik und der Air Tech Campus Oberpfaffenhofen. Letzterer besitzt seit April eine eigene Haltestelle.

X-Buslinien zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzepts im Landkreis Starnberg

Bei der Bustour gab es an fünf Stationen verschiedene Programmpunkte unter Einbindung der ansässigen Einrichtungen, samt Vorstellung aktueller Projekte des öffentlichen Personennahverkehrs. Mit dabei war auch Landrat Stefan Frey. „Die X-Buslinien sind ein zentraler Bestandteil unseres Mobilitätskonzeptes. Jetzt hoffe ich, dass wir noch die Verlängerung nach Geltendorf hinbekommen, damit könnten wir die Fahrgäste aus Richtung Allgäu anbinden“, so Frey.

Die Bedeutung der Buslinie für die DLR-Belegschaft

Als ersten Programmpunkt der Hop on/Hop off-Tour an der Haltestelle DLR ging es für die Teilnehmenden in das TechLab-Gebäude des DLR, zur Besichtigung der Compact Test Range – eine Indoor-Antennenmessanlage. Zudem beleuchtete DLR-Standortleiter Zekeriya Ceyhanli die essentielle Bedeutung des ÖPNV, genauer die Linie X910, für die Arbeitnehmenden des DLR. Im Anschluss führte die Tour zur Haltestelle Claude-Dornier-Straße. In fünf Minuten fußläufiger Entfernung erwartete die Teilnehmenden auf einer Dachterrasse mit Blick auf den gesamten Wissenschaftscampus ein abwechslungsreiches Programm.

Die Bedeutung von Expressbussen in den Verbundlandkreisen des MVV

Nach einer Begrüßung von Landrat Stefan Frey hob Michael Sturm (Bürgermeister der Gemeinde Weßling) in seiner Rede die Bedeutung des ÖPNV in Weßling hervor, gefolgt von einer Ansprache von Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV, inwiefern Expressbuslinien wie die X910 für Pendelnde eine wichtige Rolle in den Verbundlandkreisen des MVVs spielen. Nach einer Einführung von Dr. Juckenack, dem Betreuer des gesamten Standortes, über die Mobilität am Air Tech Campus, gab es einen Vortrag von Studierenden aus dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Rolf Moeckel, Leiter der Professur für Verkehrsverhalten an der TU München, über die aktuelle Verkehrssituation auf dem Gelände mit anschließender reger Gruppendiskussion. Auf der Weiterfahrt wurde bei einem kurzen Zwischenstopp die neue Haltestelle Air Tech Campus Oberpfaffenhofen vorgestellt, die seit April von der X910 angefahren wird.

Neue „Radlkarte Landkreis Starnberg“

Der dritte Halt der Tour bildete die Haltestelle Gewerbegebiet Süd, Gilching. Hier ging Martin Fink (Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Gilching) zunächst auf die rund 100 Unternehmen im Gewerbegebiet aus den Bereichen Elektronik (einschließlich medizinischer Geräte und Flugzeugkomponenten), Hardware- und Softwareentwicklung, IT sowie Lasersysteme, Lebensmittelindustrie und Immobilien ein und die dadurch hohe Bedeutung der Expressbuslinie X910 für Pendler. Zudem stellte er die noch bis zum 9. August geltende Aktion an der hier gelegenen MVG-Radstation der Münchner Verkehrsgesellschaft vor, hier erhält man bei Buchung eines Rads zehn Freiminuten. Im Anschluss präsentierten Melanie Widmann (Leitung Mobilitätsprojekte) und Nadine Heinrich (Mobilitätsprojekte) den aktuellen Stand der ÖPNV-Projekte „AFZS“ (Zählung von Aus- und Einsteigenden pro Halt), DFI-Anzeiger (Dynamische Fahrgastinformation) und MVG--Radstationen beziehungsweise Mobilitätsstationen im Landkreis. Im Zuge dessen wurde auch die Mitte Juli neu erschienene „Radlkarte Landkreis Starnberg“ vorgestellt. Ergänzend dazu beleuchtete der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt), Christoph Winkelkötter, das Thema Wirtschaftsförderung im Landkreis Starnberg.

X910 wichtig für Asklepios-Klinik Gauting und Verbindung zum Klinikum Großhadern

Programmpunkt vier führte zur Haltestelle Gauting, Pentenrieder Straße, die sich fußläufig rund zehn Minuten von der Asklepios-Klinik befindet. Die Teilnehmenden erwartete in der renommierten Lungenklinik ein Vortrag von Oberarzt und Zweitem Bürgermeister der Gemeinde Gauting, Dr. Jürgen Sklarek, zur Bedeutung der X910 und des MVG-Rads für den Klinikstandort und seine Mitarbeitenden und die Verbindung zum Klinikum Großhadern. Außerdem stellten vier Chefärzte und die ärztliche Leitung von Synlab Gauting in Kurzvorträgen ihre Wissenschaftsprojekte vor. Im Zuge dessen wurde auch über die Kooperation zum Klinikum Großhadern berichtet, welche sich aufgrund gemeinsamer Forschungen auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen und Onkologie ergibt. Nachdem die X910 an beiden Kliniken hält, ist die ÖPNV-Anbindung in diesem Aspekt besonders vorteilhaft.

Die Tour endete im Nachbarlandkreis München beim letzten Halt Neuried, Ortsmitte. Dort betonte Harald Zipfel, Bürgermeister der Gemeinde Neuried, in Anknüpfung an seinen Vorredner den bisherigen Stationen die großartige Linienführung der X910 für Pendler, vor allem mit der Verbindung in den Landkreis München.

Expressbus mit Anbindung an den Landkreis München

15 Haltestellen, 50 Minuten Fahrtzeit: Die Expressbuslinie X 910 von Weßling zum Klinikum Großhadern verbindet viele große Arbeitgeber des Landkreises Starnberg mit der Münchner U-Bahn. Die Verbindung eignet sich also sowohl für Pendler aus München in den Landkreis Starnberg, wie auch für Landkreisbewohner, die zur Arbeit in die Landeshauptstadt fahren.

Die Haltestellen im Überblick: Weßling, Oberpfaffenhofen Münchner Straße, DLR/Halt bei Pressetour, Claude-Dornier-Straße, Gilching, Ruag, Gauting, Sonderflughafen Ost, Air Tech Campus (neu seit April), Sonderflughafen Ost, Gilching Gewerbegebiet Süd, Gauting Pentenrieder Straße, Gauting (S), Gauting Würmbrücke, Neuried Forst Kasten, Neuried Ortsmitte und Klinikum Großhadern. Montags bis freitags fährt der Bus während der Berufsverkehrszeiten im 20- beziehungsweise 40-Minuten-Takt, dazwischen und abends im 60-Minuten-Takt. Am Samstag gibt es einen durchgehenden Stundentakt mit zwölf Fahrten zwischen fünf und 22 Uhr. Sonntags und an Feiertagen wird die Linie nicht bedient. Die Buslinie wird vom Verkehrsunternehmen Watzinger betrieben. (kb)