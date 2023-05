Hospiz-Eule Hedwig unterstützt Hospizarbeit im Würmtal

Neues Hospizmaskottchen Hedwig: Yvonne Bär, Leiterin der Malteser Hospizdienste (r.) und ihre Stellvertreterin Beate Peters-Dürrschmidt stellen es vor. © Julia Krill

Gräfelfing – Ab sofort liegen in den Buchläden Kohler und Fantasia in Planegg und Gräfelfing sowie in Apotheken in Gräfelfing, Martinsried, Planegg und in Krailling kleine, weiche, witzige Stoff-Eulen aus. Das ist die Hospiz-Eule Hedwig, neues buntes Maskottchen der Malteser Hospizdienste.

Wer die Malteser Hospizarbeit unterstützen möchte, kann Hedwig gegen eine Spende zu sich nach Hause holen. Ehrenamtliche Hospizbegleitende haben nach einer festen Vorlage zuhause an ihren Nähmaschinen die kleinen Hospiz-Eulen genäht.



„Jede Eule ist ein Unikat und wurde mit viel Liebe angefertigt“, erklärt Yvonne Bär, Leiterin der Malteser Hospizdienste. „Wer Hedwig ein neues Zuhause gibt, tut damit viel Gutes“, erklärt Bär, denn alle Angebote der Hospizdienste seien kostenlos. Einen großen Teil ihrer Arbeit finanzieren die Malteser Hospizdienste aus Spenden. So können sowohl die Kosten für die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen übernommen als auch Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Malteser Hospizbegleitender finanziert werden.

Malteser leisten Hospizarbeit in den den Landkreisen München und Starnberg

Die Malteser stehen für profundes Wissen in Hospizarbeit, Professionalität und hochqualifizierte Palliativberatung bei bester Vernetzung in München und den Landkreisen München und Starnberg. Der Erwachsenenhospizdienst der Malteser wurde Ende der Neunzigerjahre in Gräfelfing gegründet und beschäftigt heute 88 ehrenamtliche Hospizhelfende, die Schwerkranke oder sterbende Menschen zu Hause oder in Alten- und Pflegeeinrichtungen begleiten.



Der Erwachsenenhospizdienst leitet Ortgruppen im Würmtal und in Gilching. Hospizhelfer begleiten Betroffene im Münchner Westen, im Würmtal und im nördlichen Landkreis Starnberg. Angebote der Malteser Hospizdienste sind unbürokratisch und kostenlos. Mehr Informationen zu den Malteser Hospizdiensten gibt es unter Telefon 089/85837988 und im Internet unter www.malteser-bistum-muenchen.de. (kb)