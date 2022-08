Hund gegen Radfahrerin

Von: Oliver Puls

Teilen

Die Polizei Starnberg bittet um Hinweise bei einem Unfall mit einem nicht angeleinten Hund © Panthermedia

Pöcking - Mit ihrem Pedelec war eine 60-jährige Starnbergerin auf dem Radweg an der Kreisstraße STA 3 von Landstetten in Richtung Andechs unterwegs. Auf Höhe des dortigen Parkplatzes lief auf einmal ein nicht angeleinter Hund auf die Radfahrerin zu.

Die Starnbergerin bremste so stark, dass sie über den Lenker stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen an den Fingern und dem Arm zu. Es kam zu keiner Berührung zwischen der Radfahrerin und dem Hund. Die Frau musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem Fahrrad konnte kein Schaden festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Hundebesitzer machen können, sollen sich bei der Polizei in Starnberg unter Telefon 08151/364-0 melden.