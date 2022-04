Hund reißt ein Reh in Machtlfing: Zeugen gesucht

In Machtlfing hat ein Hund ein Reh gerissen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wer hat etwas beobachtet?

Andechs-Machtlfing - Ein Jäger ist sich sicher: Das Reh in Machtlfing wurde von einem Hund gerissen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Mittwoch, 20. April, wurde nördlich von Machtlfing, am Rand eines Feldes, ein toter einjähriger Rehbock gefunden. Laut Auskunft eines Jägers war er von einem Hund gerissen worden, so die Polizei.

Bitte Hunde anleinen!

Alle Hundebesitzer werden gebeten, insbesondere in den nächsten Wochen ihre Hunde möglichst angeleint auszuführen. Die Rehgeißen sind derzeit hochträchtig, Bodenbrüter haben bereits Nachwuchs. Oftmals verenden Tiere nicht unbedingt, weil sie gerissen wurden, sondern schon aus dem Stress, dem sie durch jagende Hunde ausgesetzt sind.

Unter Rücksichtnahme auf die Tierwelt, von Hundebesitzern kann man ja annehmen, dass sie eine gewisse Tierliebe haben, wird gebeten, besondere Umsicht walten zu lassen und zumindest in den nächsten Wochen ihre Hunde anzuleinen.

Die Polizei Herrsching sucht Zeugen

Zeugen, die zum gewilderten Rehbock Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herrsching unter Telefon 08152/93020 in Verbindung zu setzen.