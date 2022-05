IHK-Abschlussprüfungen im Landkreis Starnberg beginnen

Eine angehende Konditorin schneidet einen Kuchenboden durch. © picture alliance/dpa/Symbolbild

Landkreis - Für mehr als 200 Azubis im Landkreis Starnberg beginnen am morgigen Dienstag (Dienstag, 3. Mai) die Abschlussprüfungen in ihren IHK-Berufen. Den künftigen Fachkräften wünscht Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg, viel Erfolg bei der Prüfung: „Die erfolgreich abgeschlossene berufliche Ausbildung ist das Fundament der wirtschaftlichen Zukunft und für die Auszubildenden wie auch die ausbildenden Betriebe ein Meilenstein.“

Die Ausschussvorsitzende erklärt: „Wir befinden uns in vielen Branchen in einer Krise, was den Fachkräftenachwuchs angeht. Umso wichtiger ist es, in gut ausgebildeten Nachwuchs zu investieren. Unternehmen und Politik müssen die jungen Menschen motivieren, damit die Lücke nicht noch größer wird und es langfristig gelingt, die aktuell immer größer werdenden Herausforderungen der Zukunft zu meistern und wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Zuerst stehen am 3. und 4. Mai die schriftlichen Abschlussprüfungen für 170 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm, darunter Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für Büromanagement sowie Sport- und Fitnesskaufleute. Ab dem 10. Mai folgen die Prüfungen für 50 angehende Absolventinnen und Absolventen in den technischen Berufen.



Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert. Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis neben dem schriftlichen Teil noch mündliche oder praktische Prüfungen meistern. Rund 8.000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer aus oberbayerischen Unternehmen sowie Lehrkräfte aus den Berufsschulen sichern den Qualitätsanspruch und unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Die IHK steht für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. Im Landkreis Starnberg gibt es mehr als 240 Ausbildungsbetriebe.

