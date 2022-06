IHK ehrt ehrenamtliche Prüfer aus dem Landkreis Starnberg

Der geehrte Prüfer Heiko Doerfer mit IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl (links) und Hubert Schöffmann (Bildungspolitischer Sprecher der bayerischen IHKs. © IHK/daskraftbild

Landkreis - Die IHK für München und Oberbayern hat zwei ehrenamtliche Prüfer aus dem Landkreis Starnberg für ihr langjähriges Engagement innerhalb des beruflichen Bildungssystems ausgezeichnet. Bei einer feierlichen Verleihung in München erhielten Heiko Doerfer und Markus Joachim Lischka für ihren jeweils zehnjährigen Einsatz eine Ehrennadel in Silber.

„Die Prüferinnen und Prüfer sind das Rückgrat unseres beruflichen Bildungssystems. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihrer großen fachlichen sowie methodischen Kompetenz sorgen sie dafür, dass die Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung eine so hohe Qualität haben“, erklärt Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg. „Erfolgreich abgeschlossene Prüfungen sichern den Fachkräftenachwuchs in der Region und den Erfolg unseres Wirtschaftsstandorts.“



Jährlich werden im Kammerbezirk der IHK für München und Oberbayern rund 60.000 IHK-Prüfungen durch knapp 10.000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer abgenommen. Allein im Jahr 2021 fielen dabei rund 280.000 Prüferstunden in 230 verschiedenen Ausbildungs-, 70 Fortbildungs- und 20 Sach- und Fachkundeprüfungen an. Das Aufgabenspektrum der Prüferinnen und Prüfer umfasst nicht nur die Besetzung der Prüfungsausschüsse und die Beurteilung von Prüfungsleistungen. Auch beim Erstellen von Prüfungsaufgaben oder Überprüfen der Prüfungszulassungen können IHK-Prüferinnen und IHK-Prüfer mitwirken.

