Im Bus von Oberalting nach Unering schlägt ein Fahrgast zu

Die Polizei meldet eine Körperverletzung im Bus der Linie 950 von Oberalting nach Unering. Am Samstagabend ist ein Mann handgreiflich geworden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Seefeld - Im Bus von Oberalting nach Unering gibt es Meinungsverschiedenheiten zum Thema Maskenpflicht. Ein Fahrgast lässt die Fäuste sprechen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei erklärt kam es nach einem Streit um die bestehende Maskenpflicht am Samstag, gegen 20 Uhr zur Körperverletzung. Im Bus der Linie 950 von Oberalting nach Unering befand sich ein 57-jähriger Starnberger. Nach einer Diskussion mit einem anderen Passagier bezüglich der Maskenpflicht kam es am Haltepunkt in Untering, Hochstadter Straße zu mehreren Faustschlägen des bislang unbekannten Mannes gegen den Starnberger. Dieser wurde laut Polizei leicht verletzt, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und schlank

Der Täter, der in Unering ausgestiegen ist, wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben, er hatte glattes kurzes Haar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Herrsching, Telefon 08152/9302-0 zu melden. (kb)