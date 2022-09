1982 begann Guido Finster die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Gemeinde Herrsching

Im Herrschinger Rathaus werden Dienstjubiläen gefeiert

Herrsching - Zwei langjährige Mitarbeiter im Herrschinger Rathaus feiern Dienstjubiläum. Seit 40 Jahren ist Bauamtsleiter Guido Finster beschäftigt und seit 25 Jahren der stellvertretende Kämmerer Markus Hörmann.

40- jähriges Dienstjubiläum. Zum Jubiläum gratulierten Bürgermeister Christian Schiller und Geschäftsleiter Günther Pausewang im Namen der Gemeinde Herrsching. In einer kleinen Feierstunde wurde auf das besondere Jubiläum angestoßen.

Guido Finster begann am 1. September 1982 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Herrsching die er im Jahr 1985 erfolgreich abgeschlossen hat. Seither ist er in der Bauverwaltung der Gemeinde beschäftigt. Von 1992 bis 1995 absolvierte er Angestelltenlehrgang II zum Verwaltungsfachwirt. Seit Februar 2008 hat Guido Finster die Stelle des Bauamtsleiters inne. „Wir danken Herrn Finster für die in den 40 Jahren geleistete Arbeit und wünschen ihn für die Zukunft alles Gute und weithin viel Erfolg bei seiner Tätigkeit“, betonte Bürgermeister Christian Schiller bei der Gratulation.

Markus Hörmann ist seit 25 Jahren im Rathaus tätig

Ebenfalls am 1. September gab es den Mitarbeiter Markus Hörmann Grund zum Feiern. Er ist seit 25 Jahren bei der Verwaltung tätig und wurde für das Dienstjubiläum ebenfalls von Bürgermeister Christian Schiller und Geschäftsleiter Günther Pausewang im Namen der Gemeinde Herrsching beglückwünscht.

Markus Hörmann absolvierte seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Gilching vom 1. April 1994 bis 30. August 1997. Anschließend startete er sein Berufsleben dort in der Finanzverwaltung. Nach zwei Jahren konnte er den Angestelltenlehrgang II zum Verwaltungsfachwirt erfolgreich abschließen. Seit 1. Juni 2010 ist Markus Hörmann in der Kämmerei im Rathaus Herrsching angestellt und seit 1. Juni 2016 stellvertretender Kämmerer. „An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich für den Einsatz in unserer Gemeinde und wünschen alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit.“, so Bürgermeister Christian Schiller (kb)